泰國近日傳出一起快遞騷擾事件，一名女子發現自己收到的多個包裹外箱上，竟被人手寫曖昧留言，內容包括「我喜歡你」「你很可愛，希望你常常下單」，甚至還畫上愛心與笑臉，讓她感到相當不安，擔心自身人身安全。根據泰國媒體《曼谷郵報》報導，女子名為Kornkanok Chaemchamras，她在臉書發文指出，這些不當留言出現在不同時間送達的包裹上，字跡皆使用相似的藍色筆書寫，看起來幾乎一模一樣，讓她懷疑並非巧合。Kornkanok表示，自己平時收件時多半請快遞員將包裹放在門口，幾乎不會與對方碰面，但在接連發現包裹被寫字後，內心開始感到恐懼，只好改為親自收件，希望能避免再發生類似情況。她也曾嘗試致電快遞公司投訴，卻一直無法順利聯繫上客服，讓她感到相當無助。後來她進一步查看配送紀錄，發現實際送貨的快遞員並非同一人，但字跡卻高度相似，更加深她對遭到騷擾的疑慮。據泰國媒體《The Thaiger》報導，Kornkanok在貼文中點名涉事的快遞公司為J&T Express。她提到，曾主動聯絡最早替她送貨的快遞員，對方則回應稱是「朋友寫的」，但這樣的說法並未消除她的不安，反而讓她一度不敢再進行網購。事件曝光後引發網友熱議，不少人認為快遞人員的行為已逾越專業界線，呼籲業者應加強內部管理與個資保護。事後，Kornkanok也在12月22日更新貼文表示，J&T Express已透過電話與書面方式與她聯繫，對事件正式致歉，並已對相關人員提出警告處分。她感謝快遞公司願意正面處理，也希望自己的經驗能提醒其他消費者留意配送安全，避免類似事件再次發生。