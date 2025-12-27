我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣長許淑華明年競選連任，民進黨內傳出，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲都被排除在外，現在鎖定的人選是出身草屯、新北市牙醫師公會第28屆理事長溫世政。資深媒體人周玉蔻對此說，如果林靜儀是官癮開懷拒絕再投入艱辛選戰，她個人尊重，但內心瞧不起。周玉蔻說，「林靜儀當初立委補選打敗現任顏寬恆雖然很辛苦，但也是窮全台洪荒之力幫助她上位的。包括我本人被顏寬恆的律師團，告了12個刑事案和一個民事案！最後全都勝訴。如果她是當了官後日子太爽了，官癮開懷拒絕再投入艱辛選戰，我個人是尊重的，但內心瞧不起！」周玉蔻在臉書留言重複此段，火氣似乎不小，更轟林靜儀，「後來她當官還出了不少包」。有網友留言，「沒必要這樣說吧，不想選就要被說當官過太爽，你這哪是尊重，根本是情勒啊。」周玉蔻也反嗆，「她們參選的時候，不是也以打敗黑道情勒我們這些正義人士嗎？民進黨人選舉情勒台灣人是歷史傳承好嗎？」