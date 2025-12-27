跨年倒數！信義區每年在跨年夜總是湧現跨年人潮，想要卡位最佳視角、預訂一間燈光與氛圍兼具的高樓餐廳，早已成為跨年不可或缺的儀式。微風信義、微風南山有著多家高樓層餐廳，享有跨年煙火第一排視角。微風集團表示，目前還有3家餐廳可拿位子，「MiraWan」、「心潮仙宮」尚有少量訂位名額，「SAFFRON 46」則有站票可供應，寒舍艾美的跨年派對也可能還有零星座位可候補。
微風集團表示，微風信義內多家餐廳目前確認跨年夜都已訂滿，包含微風信義47樓的SEA TO SKY、46樓頂級Buffet饗饗與45樓美國經典牛排名店Morton's The Steakhouse。而位於微風南山的SMITH & WOLLENSKY、川雅、THE UKAI TAIPEI與和牛47，同樣皆已全數訂滿。
現階段僅剩全台獨家高空景觀法式餐廳「MiraWan」尚有少量訂位名額，以及「SAFFRON 46」與「CÉ LA VI」開放跨年站票選項。「MiraWan」推出跨年套餐，每人3600元＋10%，「SAFFRON 46」則有站票23:00可入場，每人價格3000元，包含當晚的指定酒水暢飲。
此外位於微風南山4樓的「心潮仙宮」也可參考，以「2026 跨年幻境之夜」為主題，規劃獨立包廂、戶外露臺座位、室內座位及景觀站票等多元觀賞形式，供餐則採單點方式，但是包廂應須有低消限制。目前訂位已經有9成滿，想要搶座位手腳得快。「心潮仙宮」訂位專線02-2723-5559。
台北寒舍艾美酒店有跨年派對 也能近距離看台北101
台北寒舍艾美同樣鄰近台北101，今年在「北緯二十五」推出「K-pop炸裂倒數」跨年派對，2025年12月31日晚間10點至凌晨1點限時登場。每位3280元+10%，享有香檳、紅白酒、氣泡酒、啤酒、軟性飲料無限暢飲，主廚特製佐酒小食兩款，在12樓欣賞101煙火秀，更有K-pop DJ秀。
台北寒舍艾美回應《NOWNEWS》記者詢問，表示跨年派對相當熱門，不過目前應該還有零星座位可候補，可到現場詢問或是致電：02- 6622-8000
▲台北寒舍艾美酒店今年同樣有跨年夜派對。（圖／取自台北寒舍艾美臉書www.facebook.com/LM.taipei/?locale=zh_TW）
資料來源：SAFFRON 46、MiraWan、心潮仙宮、台北寒舍艾美
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
