印尼蘇門答臘11月底遭遇暴雨引發洪水、山體滑坡，死傷與失蹤數一路攀升，災後援助卻被批評「東西有送出、但不一定送到人手上」。在輿論壓力下，印尼國會正把改革箭頭對準現行救災指揮體系，研擬讓國家減災署（國家減災署）升格為正式內閣部會、甚至成立「災害管理部」，希望用更高層級的統合權限，補上跨部門協調失靈的老毛病。根據印尼國會第八委員會議員胡斯尼（M. Husni）的說法，這次洪災暴露的關鍵問題不是「缺物資」，而是「缺指揮」。他指出，國家減災署、社會部、公共工程部、住宅部、內政部等單位各自投入，但若沒有清楚的統一指揮鏈與整合機制，現場就容易出現援助發放延誤、重複投放或落空的狀況；因此國會圈內出現讓國家減災署「升格為部」、以內閣層級統整軍警與技術部門的討論，並推動修法把權責寫得更清楚。2007年的《災害管理法》（第24號法律）設立國家減災署作為國家層級的災害管理機構，並由其在災前減災、災中應變到災後復原擔任協調與指揮角色，且「直接向總統報告」。支持升格者認為，雖然法條賦權，但國家減災署仍屬非部會型機構，遇到跨部門資源調度與政策拍板時，權限與政治重量不如「部」來得好用。這場災難已造成至少1030人死亡、206人失蹤；到了12月25日，國家減災署統計，死亡人數增至1129人、仍有170多人下落不明。災後第4週，北蘇門答臘南打巴奴里縣的教堂在瓦礫與泥濘旁舉行聖誕彌撒，牧師甚至因擔心夜間再降雨而把儀式改到下午，許多災民仍住在臨時避難所，卻試著把這一天當作「重新開始」。中央政府也同步加碼救災與復原資源。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）12月中旬在內閣會議上表示，受災地區可能需要2到3個月才逐步恢復正常運作；內政部長則透露，政府已額外編列2680億印尼盾（約新台幣5.63億元）的緊急預備金支援多個災區，並派出團隊協助災民補辦身分證、出生證明等遺失文件，避免復原階段卡在行政程序。印尼政界人士近期向普拉伯沃報告，洪水中出現大量漂流木，懷疑與非法濫伐有關，可能放大洪災衝擊；官方並討論加強對違規林地開發的究責。與此同時，印尼國會領導層也把2025年頻繁的極端天氣稱為「氣候異常」，主張加速推動氣候相關立法，讓中央與地方在防災、土地管理與基礎建設韌性上能更快協調、少一點官僚內耗。至於「升格成部」是否真能解決問題，印尼內部也存在不同聲音，一派認為組織升格能補強指揮權與跨部門統整，另一派則擔心疊床架屋、權責重疊，真正要補的是地方防災能量、預警系統與風險治理落地。胡斯尼則已表態，希望修法能在2026年列入國家立法優先清單（Prolegnas），讓制度改革不要再停在口號。