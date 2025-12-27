我是廣告 請繼續往下閱讀

不是螃蟹羹！基隆廟口夜市「1小吃」突然排爆

▲民眾光顧基隆廟口夜市時，意外發現一間糖葫蘆攤販人氣特別高，排隊人潮絡繹不絕。（圖／翻攝Threads）

「基隆人在廟口長大的基本都知道這間是廟口老字號賣最久，老闆製作糖葫蘆有自己的品質堅持，也因為生意太好，才有現在其他那麼多的賣糖葫蘆」

基隆廟口30年炭火糖葫蘆！遊客排隊一小時也要吃

「好吃糖葫蘆」近年來受到許多美食部落客爭相報導，最大原因在於它的獨特滋味，老闆以純古法製作炭火煮糖，每一支都是現場製作，好滋味願意讓許多人排上一小時也要吃到

▲老闆以純古法製作炭火煮糖，每一支都是現場製作，好味道堅持了超過30年。（圖／Google評價）

基隆廟口「好吃糖葫蘆」好吃嗎？真實評價、口感一次看

口感部分確實與其他攤販有所不同，香味濃厚、清脆爽口，完全不感到死甜黏膩

▲攤位販售水果種類類眾多，除了基本的番茄、草莓以外，還有無籽葡萄、蜜餞、仙楂烏梨等。（圖／Google評價）

基隆廟口夜市聚集多達200個攤位，各攤位小吃美味又特別，吸引國內外遊客前來朝聖。說到基隆廟口，通常會聯想到螃蟹羹、泡泡冰等獨特美食，，近年來在網路上爆紅後，導致每次排隊隊伍都很浮誇。有網友近日在Threads貼出一段影片，透露自己經過基隆廟口夜市時，發現某攤位的糖葫蘆生意特別好，但明明夜市內也有其他販售的糖葫蘆攤位，不解為何這家人氣特別高。從他貼出的短片中可見，老闆與老闆娘忙著趕緊製作糖葫蘆，而攤位旁有著長長的排隊人龍緊盯著等待。影片曝光後，瞬間引來眾多在地人解惑，、「我以前去買的時候都沒人，主要是價格很優、水果新鮮」、「這家至少20年以上囉！越來越晚開始營業」。據了解，這間在基隆廟口夜市爆紅的糖葫蘆名叫「好吃糖葫蘆」，位於仁一路跟愛四路的入口處右手邊的小攤販，正好在人氣攤販三姐妹水煎包旁。「好吃糖葫蘆」在基隆賣了至少30年以上，是許多基隆人的童年好滋味，攤位由一對老夫妻共同經營，每天晚上7時開始營業，一開業就會吸引眾多遊客，甚至還有在地人排隊搶吃。而攤位販售水果種類眾多，《NOWNEWS今日新聞》記者本身是基隆人，在過去小時候「好吃糖葫蘆」並沒有如此大排長龍，是近幾年受到IG美食部落客介紹，加上短影音傳播速度快，讓店家知名度大增，目前連平日經過攤販時也可見排隊人潮，週末假期更是熱門，為了不影響到隔壁攤販做生意，店家還得出面管理排隊動線。記者過去在假日時曾經朝聖過一次，當日剛好排隊人數不多，但因老闆對於品質要求高、主打現做，且要煮好一鍋糖的時間也要15分鐘，還是花了快半小時才拿到。記者當時點了一份基本的原味番茄，實際查詢Google評價，該攤位擁有4.2顆星高分，多數網友都盛讚，不過部分人也對於排隊時間過長感到不滿意，建議民眾若想吃到它們家的糖葫蘆，挑選平日去比較有機會嘗鮮到。