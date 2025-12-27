近期氣溫明顯下滑，不少民眾紛紛換上毛衣保暖，家事達人陳映如表示，其實毛衣在家手洗並不困難。清洗前務必先看洗衣標籤，若標示「水盆打叉」只能乾洗；可水洗者建議使用冷洗精或洗髮精。清洗時將毛衣放入洗衣袋浸泡10分鐘，再輕壓約20下，千萬不要搓揉，避免起毛球、變形。洗後脫水約30秒，整理肩線後以平放方式晾乾，半乾再吊掛即可，只要掌握細節，就能避免縮水變形，延長毛衣壽命。
清洗毛衣正確步驟一次看！「千萬別搓揉」避免起毛球
陳映如指出，毛衣清洗前最重要的一步是先查看洗衣標籤，確認是否標示可水洗或手洗；若看到「水盆打叉」符號，代表僅能乾洗，切勿自行下水。若可水洗，建議使用冷洗精或pH約6的弱鹼性洗衣精，若手邊沒有，洗髮精也可作為替代。
🟡毛衣正確清洗步驟
1.先檢查是否有明顯髒汙，少量洗劑直接點在汙垢處
2.臉盆加水，加入適量洗衣精
3.毛衣放入洗衣袋，拉好拉鍊後放入盆中
4.浸泡約10分鐘
5.用雙手輕輕按壓洗衣袋約20下，利用水流帶走髒汙
6.全程避免搓揉，以免導致縮水、變形或起毛球
毛衣洗完泡柔軟精手感更好！洗完「平放」晾乾
若希望洗後手感更柔軟，陳映如建議可再以清水加入少量柔軟精短暫浸泡，之後務必用清水徹底沖洗乾淨。完成清洗後，毛衣同樣需裝入尺寸剛好的洗衣袋再進行脫水，避免在袋中晃動拉扯，脫水時間不宜過長，約30秒即可。
脫水後，應先整理毛衣的肩線與接縫，再進行晾曬。晾乾方式以「平放」最為理想，可使用晾衣網，或在桌面鋪上厚浴巾後平鋪毛衣，待半乾後再吊掛晾至全乾。陳映如也再次提醒，清洗毛衣時切忌大力擰絞或搓揉，只要照步驟輕柔處理，就能在家安心清潔，讓毛衣保持良好狀態。
資料來源：家事達人陳映如臉書粉專
