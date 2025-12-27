我是廣告 請繼續往下閱讀

國內知名觀光勝地日月潭，是不少人國旅的必去景點，不過近年在國家風景特定區範圍內場域，有民眾、當地住民或團體燃放爆竹煙火等失序行為，以及宮廟神明遶境祈福活動燃放鞭炮，造成噪音及空氣污染，因此交通部觀光署預告將訂定「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項草案」，違者可處5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快明年3月中公告實施。為防範民眾、當地住民或團體燃放爆竹煙火等失序行為，以及宮廟神明遶境祈福活動燃放鞭炮，造成破壞生態及危害公共安全，交通部觀光署經過評估決定予以公告禁止，在日前預告「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項」中，在國家風景區內由管理處負責的公有碼頭、觀景平台、自行車道及步道等場域，全面禁止燃放爆竹和煙火，違反者將依《發展觀光條例》處以新台幣5000元以上至100萬元以下罰鍰。根據草案規範，「特定區」範圍包括水社營運碼頭、玄光營運碼頭、伊達邵營運碼頭、南邊湖預備碼頭、朝霧碼頭、向山眺望平台、九龍口景觀平台、年梯觀景台、松柏嶺觀景台、土亭仔觀景台及玄光碼頭觀景台、水社向山自行車道、涵碧半島自行車道、水社-朝霧-文物廟自行車道、大竹湖步道、水蛙頭-伊達邵自行車道、南邊湖步道、向山-月潭自行車道等設施。由於適逢春節連假，目前已在政府公報公開，預計公告至2月14日，如預告期內無其他民眾反映意見，最快在3月中實施。