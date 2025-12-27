我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手王ADEN到校園開唱，唱到一半有學生上台跳舞，該名學生的街舞老師出面說明始末。（圖／翻攝自Threads@chacklee_tc）

▲街舞老師爆出將手伸向女學生胸前口袋，暴力撕掉胸章，踰矩舉止引爆輿論。（圖／翻攝自l27.sch）

創作歌手王ADEN日前於桃園治平高中演唱，突遇女高中生上台熱舞，蹲在一旁擺臭臉事件延燒，事後再爆該校1名街舞老師鼓勵該名女高中生衝上台，輿論持續發酵，昨（26）日更扯出性騷案外案，街舞老師撕扯女學生胸前口袋，師生肢體界線引發爭議，對此今稍早治平高中發布509字聲明，王ADEN日前於治平高中校園演唱，面對女學生突闖舞台熱舞，當下露出不悅表情，引發網友抨擊，在台下的街舞老師被揪出是始作俑者，坦言當時2人心情太嗨，才無心釀成事件發生。怎料事件還沒退燒，該名街舞老師又被爆出，於校內將手伸向女學生胸前口袋，接著暴力撕掉胸章，踰矩舉止引爆危機，老師不畏風口浪尖，逆風聲稱是傳統，「就連女同學也不例外！」今稍早，治平高中為2起事件發出聲明，針對該名老師熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商，「我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。」