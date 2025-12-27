創作歌手王ADEN日前於桃園治平高中演唱，突遇女高中生上台熱舞，蹲在一旁擺臭臉事件延燒，事後再爆該校1名街舞老師鼓勵該名女高中生衝上台，輿論持續發酵，昨（26）日更扯出性騷案外案，街舞老師撕扯女學生胸前口袋，師生肢體界線引發爭議，對此今稍早治平高中發布509字聲明，「目前老師因爭議行為已停職，接受後續的調查。」
王ADEN日前於治平高中校園演唱，面對女學生突闖舞台熱舞，當下露出不悅表情，引發網友抨擊，在台下的街舞老師被揪出是始作俑者，坦言當時2人心情太嗨，才無心釀成事件發生。
怎料事件還沒退燒，該名街舞老師又被爆出，於校內將手伸向女學生胸前口袋，接著暴力撕掉胸章，踰矩舉止引爆危機，老師不畏風口浪尖，逆風聲稱是傳統，「就連女同學也不例外！」
今稍早，治平高中為2起事件發出聲明，針對該名老師熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商，「我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。」
🔺治平高中聲明全文
各位關心本校的家長、朋友與媒體大眾：
針對近日校園演出引發的社會討論，本校的導師與輔導室已完成階段性處置與輔導。
我們深知每一次校園事件都是寶貴的教育契機，現就後續處理與內部省思說明如下：
1. 與家長ㄧ起守護學生身心穩定：事件發生後，輔導室已第一時間介入。當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，我們將持續守護其隱私，避免二次傷害。
2. 內部流程與師生互動之檢討（針對老師部分）：對於事件中因熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商。我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。 本校也對相關教職員進行溝通與經驗傳承，未來將強化校園活動的風險控管，確保每位同仁在投入活動的同時，能兼顧專業界線與學生保護。
3. 以和諧取代對立：對於藝人方因此事受到的影響，校方深表遺憾。我們欣見雙方已達成諒解，並期待社會大眾能以寬容的心態看待這場因誤會而起、因教育而圓滿的過程。
4. 讓校園回歸教育本質：這堂「媒體識讀」與「公共禮儀」的實踐課已告一段落。本校師生正專注於接下來的各項優良成果發表，我們誠摯邀請大家，將關注焦點轉向孩子們在學術與多元領域的努力，給予孩子們最實質的正向鼓勵。
治平高中、王ADEN臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
