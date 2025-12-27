我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英（如圖）深受廠商、企業喜愛，經常登上尾牙、音樂季演出，她曾透露2025有考慮發行單曲。（圖／記者林柏年攝影）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍隊員李雅英，憑著甜美外型和活潑個性圈粉無數，來台發展後，代言、演出邀約不斷。今（27）日李雅英正式推出首支單曲〈哇塞 Wasai〉，全中文歌詞，搭配洗腦旋律，掀起網友熱議。而李雅英透露，一直很想把平常最常看到的日常穿搭穿上身，因此MV中她換上旗袍、便利商店制服等，現身台灣各個景點拍攝，台味十足引來網友留言：「好動感的歌喔，有種TROT（指韓國演歌類型的音樂）的感覺」、「富邦主場會不會聽到這首歌」、「洗腦神曲」。李雅英第一次挑戰全中文歌詞的歌，她表示希望這首歌能夠散發滿滿的活力與正能量，不論男女老少，都能很輕鬆跟著旋律一起哼唱。而在台灣待了將近兩年的她，透露一直很想把平常最常看到的日常穿搭穿上身，所以這次拍攝也加入便利商店、水果店打工、外送員等不同概念。MV中，李雅英除了穿上改良式旗袍熱舞，她也穿上便利商店、外送員的制服，展現不同樣貌，熱力四射的舞蹈，也讓許多粉絲大讚：「太可愛了！」另外，也有網友發現，李雅英很明顯有調過中文發音，很有台灣流行歌的風格，笑說：「台味十足我愛上了，新年尾牙春酒系列必點曲」、「恭喜雅英出單曲，尾牙上可以多多宣傳了」。李雅英深受廠商、企業喜愛，經常登上尾牙、音樂季演出，她曾透露2025有考慮發行單曲，「其實我的粉絲們很喜歡我唱歌的樣子，但由於我的歌唱實力還不足，如果想要發行單曲，可能需要再多練習唱歌」，如今終於圓夢發行個人單曲，也讓粉絲們替她感到開心。