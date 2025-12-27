網路近日瘋傳「電鍋搶票法」，有網友實測將手機放入電鍋內鍋操作，3分鐘內成功進入購票流程並順利買到票，引發熱議，貼文曝光後，不少追星族都回報實測成功，「很荒謬，但是真的搶到票了」。對此，物理老師梅期光表示，這可能與金屬內鍋產生電磁波反射有關，但尚無足夠案例佐證。多家手機品牌官方也已澄清從未建議此作法，提醒勿輕信偏方，搶票仍應以穩定網路與基本設定優化為主。
電鍋是搶票神器？她3分鐘實測成功驚呆：超有用
網路近日掀起一則另類「搶票都市傳說」，傳言只要把手機放進電鍋內操作，就有機會提高搶票成功率。對此，就有一名Threads網友實測，將手機放入電鍋中搶票，沒想到3分鐘就快速進入搶票流程，最後也真的順利搶到票，興奮直呼：「電鍋超有用。」
原PO分享，她搶票時並非整個電鍋都用，只取出內鍋當作容器，且完全沒有插電。她也幽默透露，搶票前兩分鐘才匆忙把電鍋裡的白飯挖出來，導致搶完票後，手機上還沾著不少飯粒。至於到底有沒有幫助，她認為是真的順蠻多，但也可能只是運氣好，不保證這個方法一定有效，「我只是試試看，然後剛好搶到了。」
一票人成功搶到票！眾愣爆：大同售票系統
貼文曝光後，許多網友看傻留言，「這又是哪個都市傳說」、「大同售票系統」、「只要把手機放在內鍋裡面就可以順利搶票了？要確欸」、「馬上通知隔壁會搶票的朋友這招」、「好抽象但感覺真的有用，下次我也來試試」、「超酷，後悔沒早點看到」。
也有不少網友實測成功，「不錯用，我是說真的」、「我也是用電鍋搶到的」、「我用鍋子也是3分鐘內完成耶」、「很荒謬但是真的搶到票了」。但也有人表示，「上次用反而比較慢不知道為什麼」。
電鍋幫助搶票原理是什麼？物理老師解答了
那麼到底電鍋能不能幫助搶票？根據《華視》報導，物理老師梅期光分析，可能與金屬內鍋產生電磁波反射有關，在特定條件下，或許能短暫增強訊號強度，使通訊效果變好，但實際案例仍有限，尚不足以證實真有其事。
也有人實際詢問蘋果、華為、小米、榮耀等多家手機品牌官方客服，皆明確回應從未建議以此方式搶票，並提醒這屬於民間誤傳，不建議模仿。
專家建議，與其搶票時把手機「關進電鍋」，不如回歸基本功，包含確認手機與伺服器時間同步、關閉不必要的背景程式，並選擇穩定的5G或家用Wi-Fi環境，才是提升搶票成功率的實際做法。
