▲台灣港務公司董事長周永暉(左2)、總經理王錦榮(左1)，以及高雄港務分公司總經理王派峰(右)共同為港務家庭日系列活動揭開序幕。(圖／高雄港務分公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(中)、總經理王錦榮(左)，以及高雄港務分公司總經理王派峰(右)共同為港務家庭日系列活動揭開序幕。(圖／高雄港務分公司提供)

▲內政部警政署高雄港務警察總隊也在現場進行防毒及防詐宣導。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司為慶祝高雄港建港117週年，於26日下午，在高雄港區，舉辦港務家庭日系列活動，以凝聚員工向心力與倡導工作家庭平衡，並落實環境永續精神。台灣港務公司高雄港務分公司為慶祝高雄港建港117週年，乃舉辦此一港務家庭日系列活動，由台灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮，以及高雄港務分公司總經理王派峰共同主持，有台灣港務公司及高雄港務分公司員工及眷屬，以及警政署高雄港務警察總隊、消防署港務消防大隊等港區機關業者及其眷屬與會，藉由一系列活動促進港務大家庭凝聚力及身心健康，展現高雄港活力與熱情，使社會大眾感受正能量與溫暖，符合聯合國永續發展目標(SDGs)第3項「健康與福祉」、第4項「優質教育」、第11項「永續城鄉」，以及第17項「促進目標實現之全球夥伴關係」。台灣港務公司高雄港務分公司為慶祝高雄港建港117週年，所舉辦的港務家庭日系列活動，在台灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮，以及高雄港務分公司總經理王派峰共同揭開序幕，進行手作體驗課程、慢跑活動、港區建設參訪、捐發票公益活動，以及餐車市集等系列活動。台灣港務公司董事長周永暉表示，會場的火炬代表港務精神，將指引港務公司邁向「以港為心」、打造出全球卓越的港埠經營團隊，並以永續、創新為核心，成為優質智慧港埠，讓我國的人流、物流及金流與世界無縫接軌，而支撐這把火炬永不熄滅的，正是台灣港務公司的核心價值，T-Teamwork(團隊)、I-Integrity(誠信)、P-Professionalism(專業服務)、C-Customer(創造顧客價值)，並將帶著這份精神，固本拔尖，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」這四大核心目標，為高雄港繼續寫下一個百年輝煌。周永暉指出，台灣港務公司不僅重視員工福祉，亦兼顧社會責任，落實「以人為本」的經營理念，打造幸福企業的優質職場環境，並透過多元行動力敦親睦鄰，推動社區共好，以實際行動支持社會公益。