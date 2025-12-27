我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲（中）化身啦啦隊女神，時而扭腰擺臀，時而對球迷放電，引爆全場歡呼聲！（圖／林志玲工作室提供）

林志玲中空熱舞！辣洩S級身材、球迷暴動

▲林志玲（如圖）認真在球場邊應援，活力又青春模樣讓人心花怒放。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲化身啦啦隊女神！台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27）日在新竹登場，51歲藝人林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與YoungKey Girls熱舞，見她穿著中空啦啦隊服、露出性感小蠻腰，下半身裙擺有著特殊剪裁，大秀修長美腿，林志玲時而扭腰擺臀，時而對球迷放電，引爆全場歡呼聲！林志玲透露，此次力挺「洋基工程籃球隊」演出是因為和董事長有特殊緣分，「這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」林志玲此趟獻出第一次公開應援，還驚喜帶來熱舞表演，坦言前期準備過程中，最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起！自己會好好負責加油，因為我很會加油！」林志玲也憶起青春往事，學生時期曾風靡學校籃球隊員，害羞地說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生！」