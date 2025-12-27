全聯福利中心週末買一送一優惠出爐了！四款商品一口氣下殺半價，包括冬天必喝的阿華田沖泡粉、蘇打餅、台塑生醫沐浴乳、桂格人蔘濃縮精華飲。且大全聯、家樂福即起開跑尾牙家電大賞，全聯一口氣推出五大優惠，人氣家電最高限折1萬；家樂福購買指定家電送電子折價券，像是55型以上4K顯示器或電視，最高單筆可獲得6000元折價券。
全聯週末限定買一送一優惠
全聯官方LINE好友今明兩天「27日、28日」共推出4款商品買一送一優惠，包括「阿華田 玻璃罐裝（沖泡粉）」、「桂格 人蔘濃縮精華飲」、「梨花院 蘇打餅 泡菜／燒番麥」、「台塑生醫沐浴乳」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（27日、28日）還有週末買菜日優惠，包括美國ENVY蘋果特價58元、蘿蔔特價32元、豬胸排骨切塊每盒只要108元。
大全聯家電尾牙大賞開跑！五大優惠一次看
大全聯即日起至2026年2月26日推出「家電尾牙大賞」，一口氣推出五大優惠
◾會員購買大家電（電視、空調、洗衣機、清淨機、除濕機）萬元以上每滿5000元現折500元，折扣無上限
◾全館小家電單筆滿3000元現折300元，可累計且折扣無上限
◾購買指定品牌或機型再送好禮
◾家電、3C商品單筆滿額再送好康現折券，Dyson、LG、象印等人氣家電，最高現折10000元
◾購買LG指定分類再抽iphone17
今年大全聯大家電首推「禾聯 70 吋 4K 聯網顯示器」，特價2萬1900元，享30期0利率，再送2,000元家電現折券；「 Panasonic 熱泵除濕滾筒洗衣機」特價5萬3910元，預計將成為年終汰舊換新的熱門首選；「Panasonic SmartDry 變頻除溼機」買就送曬衣架、登錄再送HEPA清淨濾網，特價1萬4310元。
且只要消費滿2萬，就可用5490元加購「LG輕量美型無線吸塵器」；「Dyson吹風機粉霧玫瑰平裝版」原價1萬4600元，消費滿3萬，加價購只要1萬600元；「DysonV8 Cyclone SV55無線吸塵器」消費滿4萬，加價購只要8900元；「DysonSV46 V12 Detect Slim Fluffy」滿5萬加價購只要1萬3900元；消費滿6萬，超狂首推「象印STAN美型6人份IH電子鍋」加價購只要9900元。
家樂福尾牙家電祭！滿額送電子折價券
家樂福「2026 年尾牙家電季」即起至2月3日前開跑，祭出會員專屬好康全面加碼，且單筆購買家電商品可抽百萬黃金、家電，每滿5000元有一次抽獎機會（依此類推），最大獎有百萬黃金、二獎為LG蒸汽電子衣櫥等。
◾單品購買任一台 55 型（含）以上 4K 顯示器或電視（SONY除外），每滿 5000元送600元家電商品電子折價券（單筆最高送6000元） 。
◾單筆購買任一台電冰箱（日立、國際品牌除外／冷凍櫃除外），每滿 3萬元以上送1000元家電商品電子折價券，滿5萬以上送2000元家電商品電子折價券（單筆最高送2000元）。
◾單筆購買任一台洗衣機（日立、國際品牌除外），每滿2萬元（含）以上送1000元家電商品電子折價券（單筆最高送1000元）。
◾單筆購買小家電商品（不含微波爐、電話、傳真機、影音及照明商品，日立／Dyson／國際牌 除外），每滿3萬元（含）以上送 300 元家電商品電子折價券（單筆最高送600元）。
◾不限會員購買任一台變頻冷氣（國際品牌除外），每滿5000元(含)以上，現折500元（以此類推無上限折抵）。
資料來源：全聯、大全聯、家樂福
且只要消費滿2萬，就可用5490元加購「LG輕量美型無線吸塵器」；「Dyson吹風機粉霧玫瑰平裝版」原價1萬4600元，消費滿3萬，加價購只要1萬600元；「DysonV8 Cyclone SV55無線吸塵器」消費滿4萬，加價購只要8900元；「DysonSV46 V12 Detect Slim Fluffy」滿5萬加價購只要1萬3900元；消費滿6萬，超狂首推「象印STAN美型6人份IH電子鍋」加價購只要9900元。
