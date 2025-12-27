我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞所到之處，粉絲跟球迷都拿起手機、相機狂壓快門，可見其超高人氣。（圖／記者張一笙攝）

女神走到哪快門就響到哪 大跳撒嬌舞+TWICE組曲

▲三上悠亞在應援期間帶來多支舞蹈，不論是表情控管或是舞蹈動作都十分到位，展現不俗舞蹈實力。（圖／記者張一笙攝）

驚喜巧遇女神坐隔壁 臉紅直呼：Yua醬真的好漂亮

▲三上悠亞主場應援首秀，夢想家門票全售罄，可見其票房號召力。（圖／記者張一笙攝）

台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家今（27）日在台中洲際迷你蛋主場迎戰臺北台新戰神，這場比賽的焦點毫無懸念全落在首次正式披上夢想家啦啦隊Formosa Sexy戰袍的日本女神三上悠亞身上。值得一提的是，三上悠亞首度完整參與應援就帶來「勝利加持」，夢想家最終以108比98在主場驚險守住勝利，為三上悠亞的應援首戰寫下夢幻開局，此外她也多次帶來「撒嬌舞」〈OVERDRIVE〉以及TWICE組曲，讓現場粉絲全嗨翻。比賽進行期間，只要三上悠亞現身場邊或走道，幾乎立刻引發連鎖反應，四周球迷清一色舉起手機、相機狂按快門，場邊快門聲此起彼落，宛如另類音浪，她也毫不吝嗇回應粉絲目光，不時揮手、比心、露出招牌笑容，親和力與舞台掌控力同時在線，讓不少原本只是來看球的觀眾，最後都變成「臨時入坑」的女神粉絲。進入中場與暫停時段，三上悠亞的舞蹈實力成為全場最大亮點，她不僅帶來節奏感十足的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，還加碼演出TWICE組曲，動作俐落、表情管理到位，展現她不俗的舞蹈功力，不少球迷直言，從走位到表情都能感受到三上悠亞下足苦功，並非單靠人氣撐場，而是真正把啦啦隊角色當成一場專業演出。更有讀者向記者分享難忘插曲，透露自己原本只是向朋友收票進場，沒想到下半場一開始，三上悠亞竟直接坐在他身旁，讓他當場受寵若驚，該名讀者笑說，當自己鼓起勇氣拿起手機錄影時，卻因距離太近瞬間臉紅，完全不敢直視，只能低聲驚呼：「Yua醬真的好漂亮！」這段突如其來的「女神近距離體驗」也被不少球迷拍下來，被不少人直呼：「今晚最幸運的男人！」值得注意的是，這場比賽同時也是夢想家本季首度迎來三上悠亞完整應援，門票早在開賣階段就全數售罄，場內外人潮爆滿，堪稱本季最熱主場之一，從應援氣氛、話題熱度到比賽結果，三上悠亞的加盟不僅替球隊帶來勝利象徵，也成功為TPBL賽事注入跨圈層關注度。