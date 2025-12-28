我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大巨蛋入口與方位圖。（圖／翻攝自遠雄巨蛋官網）

▲蔡依林（如圖）在年底大巨蛋演唱會之前，送上聖誕節禮物，宣布「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」快閃店，建議觀眾可提早90分鐘逛逛、拍照再進場。（圖／凌時差音樂提供）

2025年剩下最後4天了！華語天后蔡依林將12月30日、31日、2026年1月1日首度在台北大巨蛋開唱，其中一天是跨年夜，雖然蔡依林已先說唱完想回家睡覺，不會唱到跨年，但當天大巨蛋周圍緊鄰市政府站、小巨蛋站，進場或散場的人潮想必非常可觀，《NOWNEWS今日新聞》特別整理附近周邊進場與散場攻略，讓看演唱會更順利。台北市交通局與北捷推出綠線免費搭及接駁車，呼籲歌迷多加利用。如同往年，今年北捷跨年疏運將自12月31日下午4點起至明年1月1日晚上12點，連續42小時不收班，還有「2線進場、3線離場」服務供選擇。台北捷運公司日前宣布，為了分散板南線（藍線）與淡水信義線（紅線）的擁擠壓力，北捷推出超殺優惠，從12月31日下午4點起，只要從松山新店線（綠線）的「南京三民站」或「台北小巨蛋站」進站，即可享單趟免費搭乘優惠，優惠時間持續至隔日上午6點止。交通局長謝銘鴻表示，遠雄大巨蛋在晚間10點30分也安排了接駁公車，專車接送歌迷前往捷運松山新店線，方便民眾快速離場。不同於去年張惠妹在大巨蛋唱到跨年結束，今年蔡依林演唱會預計在晚間10點30分劃下句點，屆時會有大量歌迷在倒數前湧出大巨蛋，部分人潮可能選擇回家，但也可能會有大量民眾因為想續攤，轉往鄰近的市民廣場參加跨年倒數。關於的移動動線，可以選擇地下連通道或是忠孝東路接基隆路、再到市府路，或是仁愛路轉往市府路兩條路線，可步行前往，或是騎Youbike，但注意要事先找好還車地點，確保還車順利。關於進場，到大巨蛋看演唱會，搭乘大眾運輸絕對是最推薦的首選。民眾可搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」後，建議採取以下策略，直接走5號出口，這裡設有地下連通道，可直通大巨蛋B1入口，免去日曬雨淋且動線最順暢。若有推娃娃車或行動不便者，建議走4號出口，該處設有無障礙電梯，可經由B2連通至B1。公車族則可搭至「國父紀念館站（忠孝）」或「國父紀念館站（光復）」下車，步行即可抵達。若必須自行開車前往，大巨蛋地下停車場設有三個出入口，分別位於忠孝東路、逸仙路及菸廠路，場內車格充足，且消費可折抵停車費，建議下載導航APP方便尋車。但大巨蛋周邊道路，尤其是忠孝東路、光復南路側，全線繪製紅線，嚴格禁止臨時停車。若需接送親友，請多利用光復南路設置的臨停區，以免吃上罰單或造成交通堵塞。為了避免安檢與驗票大排長龍，建議觀眾至少提前至少30到60分鐘抵達，建議最好提早90分鐘到場，因為這次蔡依林場外有周邊商品攤位區，可先逛逛再進場。入場時請務必確認票券上的資訊，大巨蛋設有多個入口，如：Gate 2、3、4、6、8，不同樓層與票區皆有指定動線，跑錯入口將耗費大量時間。特別要注意的是，大巨蛋場內禁止攜帶外食，僅能攜帶飲用水，請民眾用餐完畢再入場。