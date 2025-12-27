我是廣告 請繼續往下閱讀

二伯比蔡阿嘎更早爆紅！曾是政界正妹、16年前美貌曝

▲二伯曾於前嘉義縣長張花冠競選期間，在競選總部擔任網路助理，還被封為「總務小甜心」。（圖／翻攝自YT「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」）

二伯曾分手蔡阿嘎13年！復合結婚晉身千億闆娘





▲蔡阿嘎一眼就被二伯的笑容吸引，兩人靠交換日記維繫感情，戀情卻一度遭到父母反對。（圖／翻攝自二伯IG@2uncle987）

▲蔡阿嘎與二伯復合後，於2016年登記結婚，婚後陸續迎來兒子蔡桃貴與蔡波能，夫妻倆一起創業打拼，她也晉身為千億闆娘。（圖／翻攝自嘎嫂二伯臉書粉專）

百萬YouTuber蔡阿嘎因為在網路普及初期的年代爆紅，被稱為網紅始祖，不過，他曾表示其實妻子二伯（李佩潔）才是網紅大前輩，原來二伯早在16年前就曾因亮眼外型在政壇爆紅，在網路上掀起一陣熱議。她就讀體育大學期間，曾於前嘉義縣長張花冠競選總部擔任網路助理，憑清新氣質被封為「總務小甜心」。更令人意外的是，蔡阿嘎與二伯其實是高中、國中時期的初戀情人，分手後仍維持聯絡長達13年，最終復合後迅速步入婚姻，成為網路圈廣為人知的佳話。蔡阿嘎曾翻出2009年的新聞畫面，當時仍在就讀體育大學的二伯，曾於前嘉義縣長張花冠競選期間，在競選總部擔任網路助理，主要負責網站更新與行政事務。畫面中，二伯留著清爽造型，水亮大眼搭配鵝蛋臉，加上自然不做作的談吐，在一群競選工作人員中特別顯眼，不僅吸引媒體鏡頭，也被封為「總務小甜心」，甚至被同事打趣是「比候選人還紅的工作人員」，短時間內就在網路上掀起討論。這讓蔡阿嘎不禁笑說：「原來早在11年前二伯早就是網美了！還是上過新聞的大前輩啊！失敬失敬！」也讓不少網友恍然大悟，原來當年電視上的政界正妹，正是如今熟悉的嘎嫂。其實，蔡阿嘎與二伯的緣分早在學生時期就已展開。蔡阿嘎就讀高中時，認識還在念國中的二伯，當時一眼就被她的笑容吸引，甚至形容初次見面「驚為天人」，兩人很快展開一段青澀戀情。那個年代手機尚未普及，兩人靠交換日記維繫感情，卻也因此被二伯父親發現，甚至親自到學校找蔡阿嘎理論，堅決反對這段戀情。儘管如此，兩人並未立刻分開，直到蔡阿嘎北上念大學，交通不便、聯絡困難，加上長時間聚少離多，這段初戀才畫下句點。不過，分手後的13年間，兩人始終保持聯絡，每年都會見面，期間二伯也曾赴澳洲打工，甚至考慮長留當地，這才讓彼此意識到仍難以割捨。最終，二伯選擇返台，兩人重新交往，並於2016年登記結婚。婚後陸續迎來兒子蔡桃貴與蔡波能，二伯也在蔡阿嘎影響下走向幕前，經營個人品牌「hahababy」，從政界話題正妹一路轉型為事業與家庭兼顧的千億創業闆娘。