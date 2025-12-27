我是廣告 請繼續往下閱讀

北市捷運再傳站內突發狀況！19日台北車站、中山站發生隨機攻擊事件，兇嫌張文先丟煙霧彈，之後持刀隨機攻擊，造成多死傷，也讓民眾搭捷運時人心惶惶。台北捷運大直站27日下午3時許，一名男子疑因情緒失控，在站內大聲咆哮，站務人員為防事態擴大，啟動防護機制，最後由警方到場將人帶回派出所，依法裁處。警方調查，當天下午3時左右，50歲陳姓男子帶著19歲兒子準備搭乘捷運返家，卻在進站閘門口情緒激動、大聲叫囂。廖姓站長見狀，基於乘客與站內安全考量，拒絕其進入站體，不料此舉反而讓陳男情緒更加失控。站務人員見狀隨即拿出鋼叉、盾牌防禦，並由站長噴灑辣椒水壓制，同時通報正在附近守望的警方到場支援，而警方趕抵後，迅速將陳姓男子制伏並帶回派出所。等到陳男情緒稍微平復之後，他才向警方表示自己在工程公司上班，白天與老闆發生爭執，心情不佳才會脫序咆哮。警方訊後，依《社會秩序維護法》第72條「於公共場所或公眾得出入之場所，謾罵喧鬧，不聽禁止者」裁處，最高可處新台幣1萬元罰鍰。