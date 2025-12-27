我是廣告 請繼續往下閱讀

受董娘學妹力邀 林志玲笑稱：確定要我裝可愛嗎？

盛讚「洋基女孩」凝聚力 用最好的能量感染球迷

P. LEAGUE+ 新軍洋基工程籃球隊今（27）日在新竹市立體育館迎來隊史主場首戰，現場除了滿場球迷，更驚喜迎來「第一名模」林志玲。林志玲不僅在賽前與啦啦隊「洋基女孩」共同熱舞，更在受訪時自爆一段溫馨的「學妹情誼」，揭開她為何會跨界現身職籃賽場的小秘密。林志玲首度踏上洋基工程主場，談到這次合作的契機，她笑著說她與洋基工程籃球隊董事長夫婦是多年好友，董事長夫人更是她的「學妹」，所以才有了這次的合作。林志玲賽前與洋基啦啦隊一起跳少女時代的〈Oh!〉，她調皮地說：「學妹那時候跟我說：『姊，妳可不可以來跟我們一起Oh Oh Oh Oh（歌曲）？』我說：『妳確定嗎？要我這樣去裝可愛，適合嗎？』雖然覺得很不好意思，但我還是來了！」這段可愛的對話引發全場笑聲，也展現了志玲姐姐親民與優雅並存的魅力。賽前林志玲特別與啦啦隊成員一起排練表演，她表示：「今天非常榮幸，剛剛和洋基女孩一起表演，她們除了可愛活力，還相當有凝聚力。」她強調，大家都是用最好的能量準備演出，就是希望能傳遞給現場每一位球迷。林志玲認為，洋基工程雖然是職籃的新星，但她堅信這支團隊未來能結合娛樂、文化與熱血精神，「我覺得洋基工程就代表著『勇於挑戰』，永遠要記得勇於挑戰、永不放棄初心、永遠保持赤誠。」適逢年末，林志玲也感性向大眾喊話。她以洋基工程的主題「方舟啟程」做引言，期許大家在全新的里程中乘風破浪，創造榮耀。同時，她也給予所有人一個溫暖的提醒：「不要怕失敗，我覺得所有成功之前，都是累積了好多經驗，才能獲得巨大成功。」訪談最後，林志玲展現了「加油女神」的本色，笑說自己來到現場最重要的原因就是「我很會加油」。她在現場帶領球迷齊聲為洋基工程籃球隊吶喊，用最具正能量的聲音為新軍的主場首戰拉開序幕。