2025年12月27日（周六）今彩539第114000313期即將開獎，今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎最高金額有800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新今（27）日開出的今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，供彩迷快速查詢獎號，快來看看今晚中獎好運是否就在你家！
🟡12月27日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539中獎規則、獎金曝！玩法一次搞懂
今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。
今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2,400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。
