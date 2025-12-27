我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞在應援期間帶來多支舞蹈，不論是表情控管或是舞蹈動作都十分到位，展現不俗舞蹈實力。（圖／記者張一笙攝）

日本女神三上悠亞加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊，今（27）晚是她首次披上啦啦隊戰袍上台應援，立刻成為比賽關注焦點之一，有趣的是，有讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者分享，在下半場開始時，三上悠亞直接坐在他旁邊，讓他受寵若驚，害羞到不敢直視，這一幕也被許多球迷拍下，直呼他是最幸運的男人。三上悠亞今晚首度站上應援台，成為比賽之外的最大焦點，有讀者向記者分享難忘插曲，透露自己原本只是向朋友收票進場，沒想到下半場一開始，三上悠亞竟直接坐在他身旁，讓他當場受寵若驚，該名讀者笑說，當自己鼓起勇氣拿起手機錄影時，卻因距離太近瞬間臉紅，完全不敢直視，只能低聲驚呼：「Yua醬真的好漂亮！」這段突如其來的「女神近距離體驗」也被不少球迷拍下來，被不少人直呼：「今晚最幸運的男人！」比賽進行期間，只要三上悠亞經過走到，就會有球迷舉起手機、相機狂按快門，就是想拍下女神最美的一瞬間，三上悠亞也非常親民，不斷揮手、比愛心，全程笑容不斷，讓原本來看球的觀眾，都瞬間變成她的粉絲。進入中場與暫停時段，三上悠亞的舞蹈實力成為全場最大亮點，她不僅帶來節奏感十足的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，還加碼演出TWICE組曲，動作俐落、表情管理到位，展現她不俗的舞蹈功力。事實上，三上悠亞曾是女團成員，也有不少球迷直呼，她並非只是人氣高，舞蹈實力也不在話下，也看得出她非常重視啦啦隊這個新的身分。