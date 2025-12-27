我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王陽明（左）在結婚10周年這天，PO影片告白老婆蔡詩芸（右）。（圖／王陽明IG@sunnyboyyy）

藝人王陽明在2015年與經歷過分分合合的蔡詩芸修成正果、步入禮堂，並誕下一名女兒Katiya。今年迎來兩人結婚10周年，王陽明今（27）日在社群慶祝與妻子的結婚10周年，PO出兩人從相戀到結婚的婚紗美照、生孩子後的甜蜜模樣，感性表示雖然兩人愛情不完美，但一起堅持克服一切，還告白妻子：「妳是我生命中的摯愛」。王陽明在今日於社群PO出一段影片，與蔡詩芸慶祝結婚10周年，「妳能相信已經過了10年了嗎？感覺時間好像更長一點，對吧？或許是因為我們早在20年前就相遇了」。王陽明直呼對妻子在2015年答應自己求婚感到很不可思議，很驚訝妻子如今仍陪在自己身旁。他也在貼文中多次告白蔡詩芸，坦承雖然兩人愛情不完美，但是自己的最愛，「妳是我生命中的摯愛，也是我最好的朋友」，並感謝妻子為自己誕下女兒Katiya。王陽明也搞笑表示：「誰能想到過了這麼多年，要擺脫我竟然這麼難？」回憶過去的相處點滴後，王陽明直呼：「看來我們又平安度過了一年，沒有把對方搞瘋，所以我們一定做對了某些事。在世界上所有的愛情故事中，我們的故事永遠是我的最愛」。他也感慨兩人曾經歷過許多事情，「我們一起做出了正確的選擇，一起堅持並克服了一切」，才迎來了屬於夫妻倆的家，也迎來了愛女Katiya。王陽明還甜蜜告白妻子是生命中摯愛，「而妳給了我生命中第二個摯愛和最好的朋友，那就是Katiya」，感性喊話：「妳和Katiya就是我的今天，以及我所有的明天」。除此之外，王陽明也感謝妻子總是和女兒一起守護著家，並感謝妻子的犧牲、包容與支持，「謝謝妳當我的皇后，並給了我一位小公主。我只想讓妳知道，我會永遠愛妳，直到永遠」，表示會在之後的每一世都找到妻子、與她相戀，好感情感動全網。事實上，王陽明曾與蔡詩芸經歷過分分合合，兩人於2005年在台灣修中文課時相識相戀，交往2年後因年紀尚輕而走向分手。不料在8年後因工作再度重逢，並再度擦出愛火進而交往，於2015年正式步入禮堂。雖然結婚至今，夫妻倆曾傳出婚變、分居等傳聞，但都一起克服，並迎來的甜蜜的10周年。