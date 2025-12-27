35歲峮峮（吳函峮）從節目《大學生了沒》發跡，後來加入中信兄弟啦啦隊，以「炸裂陳子豪」應援曲打開知名度，至今在「PS女孩」服務9年，人氣擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神。峮峮近日分享聖誕節應景照片，她以「下褲失蹤」風格秀出黑絲襪玉腿，粉絲直說：「忍不住一直回來重看好幾次。」
峮峮大尺寸毛衣露出玉腿 粉絲大呼：穿得也太性感
峮峮昨（26）日在IG上傳一組聖誕佳節美照，只見她拿紅色圍巾裹頭，穿一件綠黑粗條紋OVERSIZE毛衣，遮住短褲，峮峮整個人縮在聖誕樹旁的懶人椅上，下半身只露出一雙套上黑絲長襪的蜜大腿，保暖之餘不忘展露性感。
貼文曝光後，隊友沛婕、盈瑩都留言按讚，鬼鬼（吳映潔）打趣地問：「有賣火柴嗎？」粉絲紛紛表示：「聖誕快樂之今天是性感峮」、「第一張好讚」、「啊啊啊太辣了」、「穿得也太性感」、「黑絲真棒！」
突然請辭主持4年《飢餓遊戲》 節目：無法兼顧工作和錄影
本月8日，峮峮突然透過綜藝節目《飢餓遊戲》粉專宣布卸下主持人一職，製作單位表示，峮峮因為身體因素，無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影，早在1年前即提出辭呈，只是節目難割捨多年情感，才讓她以「請假」方式暫時休息，希望峮峮能有更彈性的時間調養身體。
不過，製作單位坦言，峮峮休假這段期間，節目沒有適時、清楚地向外界解釋峮峮請假原因，導致峮峮承受外界許多不必要的誤解與惡言，「對此，製作單位衷心感到抱歉。我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。」
而在製作單位無數次的商議、挽留之後，峮峮依然辭意甚堅，決定離開待了4年的節目，「我們終於做出最不捨、但最尊重的決定，陪峮峮完成這場畢業（典禮），讓她能真正地休息、放下疲累。」
資料來源：山君𝖰 IG
