P. LEAGUE+新軍洋基工程籃球隊今（27）日主場開幕戰雖不敵領航猿，但新竹市立體育館3400張門票不僅全數完售，場邊「韓籍女神」睦那京、李素敏、崔洪邏的職籃應援首秀更成為焦點。賽後三人如釋重負表示：「還好沒跳錯！」睦那京更自爆愛上台灣的辣味洋芋片配啤酒，必吃的還有「奶茶口味牛軋餅」。除此之外，睦那京還分享今天在場邊應援觀戰時被洋基球員的「No look pass」帥到，並精闢點出韓國與台灣籃球的差異。完成高強度的開幕戰應援後，睦那京受訪時直言，雖然首場非常緊張擔心，但很開心能把比賽完美結束。三人也觀察到台韓籃球文化的巨大差異，睦那京表示：「在韓國籃球是以守備型為主，台灣則是進攻明快、得分很多，看了非常有趣！」她更點名對場上球員的「No look pass」印象深刻，直呼場面非常帥氣。崔洪邏則笑說，比賽中看到洋將喬治金第一次嘗試灌籃失手時「有點嚇到」，好在下一個快攻馬上挽回顏面。李素敏則對台灣粉絲的熱情感到驚喜：「沒想到洋基粉絲這麼大聲，尤其在罰球時干擾對手，讓我印象非常深刻。」今日最夢幻的時刻莫過於與「第一名模」林志玲聯合表演。睦那京透露，雖然今天因為首場只合跳一支舞，但明（28）日已經準備了更多豐富精彩的舞蹈，希望展現各種面貌給粉絲。談到來台灣應援的私下生活，睦那京大方分享她的「吃貨清單」。她透露最愛的台灣零食有兩個，一個是「辣BBQ口味的洋芋片」，她每天都會和崔洪邏在飯店邊喝啤酒邊吃，「真的很下酒！」另一個則是神祕的「奶茶口味牛軋餅」，「一定要有紅茶香味的，但我不知道品名，再麻煩大家幫忙搜尋看看。」對於隊史首戰就交出滿場完售的佳績，韓籍女孩們都表示非常驚艷，感謝粉絲從南北各地趕來為洋基工程加油。雖然今日主場未能開胡，但睦那京也熱血喊話，希望明天能和粉絲一起在主場見證隊史首勝，「我也會更認真應援，希望大家多多進場！」