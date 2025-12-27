陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行48年、明年將滿70生日的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳前幾天分享近照，原本一頭長髮變成短髮，疑似剪髮換造型，附文寫下「換換髮型...多愛自己一點」，網友則說她撞臉王彩樺。

▲陳美鳳渾身飄少女味。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳擁有一頭烏黑波浪長髮。（圖／陳美鳳 MeiFen臉書）
近照突然變成短捲髮　陳美鳳：換髮型多愛自己

日前，陳美鳳在臉書、IG上傳一張自拍照，可見她化上全妝，穿一件草綠色V領毛衣，對鏡頭露出淺笑，配文寫著：「新髮型！年末給自己一份小小的幸福，換換髮型改變造型，吃一頓大餐都好，多愛自己一點！剛剛好！」

原來陳美鳳換了新髮型，她頂著中分短髮，吹成微微波浪狀，看起來俏麗又優雅，不少網友訝異陳美鳳決心剪掉多年招牌長髮，「勇氣可嘉，剪這麼短」、「可是我更喜歡長髮」，本人則親自回覆大家的疑問，「還是長髮啦！」澄清自己只是戴上假髮。

▲陳美鳳歲末年終改變造型，連頭髮都變短。（圖／陳美鳳IG@im_meifen）
▲陳美鳳歲末年終改變造型，連頭髮都變短。（圖／陳美鳳IG@im_meifen）
不節食、出門帶熱薑湯　陳美鳳凍齡術大公開

陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。

此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。

資料來源：陳美鳳 MeiFen IG

