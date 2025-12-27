我是廣告 請繼續往下閱讀

「轉機去柬埔寨會被泰國移民官刁難」的說法這幾天在國際間越傳越兇，甚至引發多國旅客改線疑慮。泰國移民局與機場營運單位先後出面澄清，強調一般國際轉機旅客全程都在機場空側禁區，不會入境泰國、自然也不需要經過移民檢查，所謂「被騷擾、被盤查」在流程上就說不通；泰方並直指這類訊息恐刻意打擊觀光信心。爭議源頭來自柬埔寨多個駐外使館與外交部系統近期釋出的旅行提醒，其中以駐法使館12月中旬的信函最受關注，內容稱接獲多起歐洲旅客反映，經曼谷機場轉機赴柬時遭遇「異常嚴格」的詢問與查核，例如登機前被問很久、被要求提出財力與柬埔寨住宿證明，甚至有人抱怨行李處理出狀況、抵達金邊後才發現托運遺失。柬方因此建議旅客改走其他中轉點或航空公司，以降低行程被延誤的風險。泰國移民局副局長兼發言人喬恩龍（Pol Maj Gen Choengron Rimpadee）12月26日強硬反駁，稱相關指控是「假新聞」，並說明旅客若是在素萬那普或廊曼機場「純轉機」銜接飛往柬埔寨的航班，不會進入泰國境內，也就不會接受移民官查驗；他同時提到，泰國目前每日入境外國旅客約7.5萬到8萬人次，移民單位已在新年旺季加派人力，力拚通關順暢。除了移民局，泰國機場主要營運商「泰國機場公司」（AOT）也發聲否認，強調旗下機場並未針對「前往柬埔寨」的轉機客採取特別盤查或行李搜查，所有旅客與行李服務均依國際標準作業；不過泰方也承認，邊境衝突升溫後，確實加強對部分入境旅客的篩查與警戒。泰柬近期邊境戰火延燒、停火談判反覆，安全氛圍本就敏感。雙方交火已持續數週，傷亡與撤離人數攀升，泰國防長也預計加入談判以尋求新的停火安排；在這種情勢下，任何安檢變嚴、流程變慢的個案都更容易被放大，最後演變成跨國的旅行警示戰。若是同一張聯程機票、行李能直掛到柬埔寨目的地，通常不需要出關；但若得出境領行李、重新報到或更換航廈導致必須入境，才會碰到移民查驗與更嚴格的文件要求。泰柬互控之際，兩邊都在強調自家「安全、友善」，但旅人最實際的做法仍是把機票與行李規則確認清楚、預留更充裕的轉機時間，才能把政治口水對行程的影響降到最低。