2025年進入最後一周，跨年咖啡優惠喝起來！7-11表示，元旦將祭出精品咖啡買7送7，「LINE禮物」另有7-11咖啡買一送一電子票券；全家買咖啡就能用39元加購哈根達斯雪糕；萊爾富也發動買一送一、第2杯5元；星巴克買一送一限時周一登場。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（12月28日至2026年1月3日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月24日至2026年1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍門市｜12月24日至12月28日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾濃焙茶拿鐵／榛果太妃拿鐵／香草焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
◾梔子花青茶第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元）
📍APP｜12月23日至12月31日
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜2026年1月1日至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾熱經典好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月24日至2026年1月6日
買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕（原價149元），換算下來比買一送一還便宜，雪糕限指定口味：薄荷可可餅乾雪糕、多重莓果牛乳雪糕。
◾大杯特選美式＋哈根達斯雪糕94元，4.6折（原價204元）
◾大杯特選拿鐵＋哈根達斯雪糕104元，4.9折（原價214元）
📍門市｜12月24日至12月28日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克歲末年終祭出好友分享日，12月29日周一限定買一送一，當天上午11時至晚間8時購買大杯以上，同品項第2杯免費。優惠品項不包含 太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜12月28日、2026年1月3日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至2026年1月1日
◾大杯沖繩黑糖奶茶買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾中杯精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C周三（12月31日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價。周五（2026年1月3日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都是相當於7.5折。
🟡路易莎咖啡
路易莎在12月31日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net／3SHrDP0
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
