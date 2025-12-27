我是廣告 請繼續往下閱讀

中國想把白銀變成下一個稀土？

國際白銀價格連日大漲，白銀今年價格漲幅累計超過170％，漲幅比黃金還猛。中國日前宣布明年1月1日起，將對白銀實施出口管制，企業出口白銀需要獲得許可，也成為白銀價格近日瘋漲的助力之一。對此，全球首富馬斯克（Elon Musk）發聲示警，強調白銀在許多工業生產過程中都需要用到，價格飆高不是好事。有網友在X上分享了白銀價格近越來持續飆漲的走勢圖，並提到中國自明年1月1日起，將對白銀實施出口管制，白銀原本就供不應求，隨著中國新制上路，這一缺口還會進一步擴大。白銀不僅是一種避險金屬，它的工業用途也十分重要，因此白銀的價格恐怕會持續看漲。馬斯克則是轉貼的這位網友的發文，並附上簡單評論表示，「這可不好。銀在許多工業生產過程中都需要用到」。中國白銀今年10月出口超過660噸，創下歷史新高，由於大量白銀出口，中國的白銀庫存急劇降低，中國商務部以此為理由，宣布明年將對白銀祭出出口管制，由原來的總量配額制改為許可制，企業必須在申報拿到許可之後才能出口。白銀對於太陽能電池板、電動汽車、電子產品、醫療設備和5G基礎設施的生產都至關重要，在國際白銀價格高漲的背景下，中國實施出口管制，預計將對外國太陽能業者、電動汽車業者帶來一定衝擊。有看法認為北京想藉此主張「資源主權」，讓白銀像稀土一樣，成為全球貿易戰與地緣政治角力中一張可以使用的牌。不過，中國的白銀產量約佔全球白銀產量的13％，雖然是主要產銀國之一，但並不具有壟斷力量。Spectra Markets的總裁唐納利（Brent Donnelly）就提醒，白銀價格常呈現急漲急跌的特徵，快速拉升後往往伴隨大幅回調，當前由散戶情緒與工業概念共同推高的行情，正使白銀市場面臨越來越大的波動風險。