我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳統片場起家的派拉蒙（如圖），積極想要打敗Netflix，收購同樣也是老字號的華納兄弟探索，不惜祭出超過千億美元現金的價碼，卻一直都被華納的董事會打槍。（圖／美聯社／達志影像）

▲Netflix大手筆併購華納兄弟，引起各方震撼，目前還沒有拍板定案，但華納董事會力挺Netflix到底，不理會派拉蒙提出的更高價格與更優惠的條件。（圖／翻攝自Netflix官網）

▲湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》成本太高，全球票房近6億美元，還是讓派拉蒙影業虧大錢。（圖／摘自IMDb）

▲《逃亡遊戲》成本1.1億美元，全球票房只有近7000萬美元，也是派拉蒙今年的虧錢影片。（圖／摘自 IMDb)

2025年即將進入尾聲，各大媒體陸續點名好萊塢的贏家與輸家。113年歷史的派拉蒙影業，除了和Netflix爭搶要併購華納兄弟，就算祭出超過千億美元的現金、比對手Netflix多出250億美元等有利條件，華納董事會開會後依然駁回派拉蒙的提議、決心賣給Netflix。除了業務上的大動作踢到鐵板，湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》虧本讓票房上的表現也不理想，被稱為「年度輸家」。派拉蒙的2025年絕對不是該公司風光亮眼的時刻，各方高度關注華納兄弟併購案，華納兄弟探索集團的董事會一直都偏向賣給Netflix，不管派拉蒙開出更優惠的金額、不像Nettflix的出價較少，還是現金加股票的方式。此外Netflix要拆分華納兄弟探索，只收購電影片庫等相關業務，要把探索等頻道分出去，派拉蒙表明全部買下，華納董事會還是對Netflix心意未改變，沒被派拉蒙打動。華納併購案，由於牽涉到反壟斷審查等流程，預計不會很快就拍板定案，但派拉蒙一路被華納董事會打槍，政府機構或相關團體若評估後沒有違背反壟斷法律，就有可能通過，派拉蒙就再沒機會，因而必須趕快找到反制Netflix攻勢的方法。這些商業經營層面的發展，對於一般觀眾而言，比較沒有直接的感覺。最直觀的就是拿票房表現來論高下，這方面派拉蒙今年也是不如預期，最大的焦點就在湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》，在上一集《不可能的任務：致命清算》由於成本高達近3億美元，全球票房5.7億美元，最終賠錢作收，今年他的造勢宣傳動作更猛烈，全球票房也稍有成長，逼近6億美元。無奈湯姆克魯斯為了達到他對於影片成績的高標準要求，上天下海拍攝動作場面，每一樣都花錢，使得《不可能的任務：最終清算》成本逼近4億美元，目前的票房完全無法回本，又再度大賠一筆。過去湯姆克魯斯是派拉蒙最奉為上賓的超級大牌，但靠他的巨星號召，也救不起派拉蒙今年的票房。反而派拉蒙今年反應算不錯的影片包括《藍色小精靈大電影》、《脫線神探》、《只為你遺憾》等，都是成本不太高，票房有賺頭，卻也只是小紅，沒有哪一部是賣座好幾億美元的超級大片，就算營收都加在一起，也不一定能填補湯姆克魯斯一部片子的虧損，何況派拉蒙今年還有別的賠錢電影。就像被湯姆克魯斯視為愛徒、因演出《捍衛戰士：獨行俠》帥氣飛官而知名度大開的葛倫鮑威爾，曾經因《愛愛愛上你》、《龍捲風暴》先後在美大賣，本來各方看好為新一代的紅牌小生，結果今年主演派拉蒙的動作大片《逃亡遊戲》，成本1.1億美元，全球票房不滿7000萬美元，讓他和師父一樣變成賠錢男星，他也被點名上了年度輸家榜。