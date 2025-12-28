我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳心緹的愛貓在家遇到地震，神情緊張。（圖／翻攝自IG@esther_xinti）

昨（27）晚發生規模7.0強震，女星吳心緹當時結束一天行程，正在回家的路上，突如其來的劇烈搖晃，讓她第一時間打開監視器關心家裡的貓咪，只見愛貓緊張得探出頭，著急得左顧右盼，讓吳心緹擔心不已，馬上用衝的回家抱抱牠們。吳心緹在IG限時動態PO出地震當下家裡的貓咪反應，只見貓咪感受到房子在搖晃，馬上做起來，緊張得左顧右盼，頭頂上還有燈，相當危險。吳心緹也說，「在快到家的路上突然大地震，看到監視器裡的小寶很害怕真的好擔心，用衝的回家抱抱牠們。」吳心緹也希望大家都平安。吳心緹2021年參加《全明星運動會2》受到關注，家裡養了2隻貓咪，歐斗、烏斗，她還替貓咪們開設IG帳號，有2千多名粉絲追蹤，吳心緹平時還會分享，由貓咪替她搭配外出服的影片，深受粉絲喜愛。無此之外，吳心緹也是范姜彥豐的好友，近來范姜彥豐和粿粿鬧離婚，她日前曾被拍到和三五好友一同陪范姜出門散心，還當起陪玩姐姐，相當有耐心。