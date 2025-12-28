我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲（右）證明51歲也可以跳啦啦隊，謝金燕（左）則將抗老視為一種長期抗戰！（圖／翻攝自林志玲工作室、謝金燕臉書）

凍齡女團出道！林志玲、陳美鳳、謝金燕逆生長

▲陳美鳳（左）現年69歲，蔡依林（右）現年45歲，2人都擁有少女般稚嫩感。（圖／翻攝自陳美鳳、蔡依林IG）

40+又怎樣？年齡不再是女人的祕密！51歲藝人林志玲近日化身啦啦隊女神，逆生長狀態掀起話題，粉絲因此於社群排列出「凍齡女團」的女藝人們，包括69歲陳美鳳、57歲王彩樺、51歲謝金燕及45歲的蔡依林，引發21萬人次朝聖，紛紛讚道她們將維持外型視為一輩子功課，過人毅力及美貌相當不容易！林志玲本月27日化身啦啦隊女神，著中空啦啦隊服、露出性感小蠻腰熱舞，下半身裙擺有著特殊剪裁，大秀修長美腿，她時而扭腰擺臀，時而對球迷放電，身材及外型毫不遜色旁邊的少女啦啦隊員，畫面超香。近70歲的陳美鳳外貌保持有一套，除了會在意飲食、運動，像是早上起床空腹喝水、吃蘋果幫助抗氧化等，更大方認了有靠「醫美」幫助，認為女性保持美麗可以讓精神看起來更好，活得自信是她的人生哲學。而提到凍齡女神，當然不能忘了51歲的謝金燕，對她來說，抗老不是短期努力，而是一種日積月累，平時注意避免曬太陽，也遠離菸、酒、糖與加工食品，此外，更選擇以健康的方式釋放壓力，避免情緒內耗。當然除了以上，也有網友點名沒入列的「遺珠」，像是甫久違露面的76歲潘迎紫，能歌善舞的44歲孫淑媚、50+歌手代表的55歲蘇慧倫，姑且不論醫美程度如何，光是她們努力地保養外在的意志力，早已超越一般人可接受程度，令人十分欽佩。