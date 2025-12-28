我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京日野市「多摩動物公園」28日上午發生狼隻逃脫事件，園方接到飼育員通報稱，有一隻狼從圍欄逃脫。所幸目前未傳出有人員受傷，且確認到這隻狼仍在動物園內，園方正全力捉捕。根據日本放送協會、日本電視台等媒體報導，多摩動物公園28日上午10點左右接到飼育員通報稱，有隻狼突破了圍欄逃脫，在園區內自由活動。據報導，該狼是在上午9點30分動物園開門時曾出現在園內，目前園方正在調查其逃脫的具體情況。目前狼仍在動物園內徘徊，動物園工作人員和其他人員緊急啟動捕捉行動，全力進行圍捕作業。警方接獲通報後也趕往現場。所幸未傳出有任何遊客或是工作人員受傷。在這起逃脫事件發生後，多摩動物公園採取緊急應變措施，宣布暫停入園參觀，並引導園內遊客前往建築物內部或其他安全區域暫避。