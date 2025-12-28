我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台中市26歲李男夜店狂歡後酒駕返家，駕駛瑪莎拉蒂自撞石墩，還遭警查出駕照已被吊扣。（圖／翻攝畫面）

台中市今（28）日清晨發生一起酒駕自撞事故。26歲李姓男子與4名友人在夜店飲酒狂歡通宵後，清晨5點多駕駛母親名下、價值新台幣380萬元起跳的瑪莎拉蒂「海神」跑車返家，途中行經台灣大道與惠中路口時，疑似操作不慎，自撞路旁石墩。警方接獲通報趕抵現場，對李男實施酒測，酒精濃度高達0.72mg／L，嚴重超標；，涉酒駕與無照駕駛。車上另有4名友人（2男2女）同行，事故造成其中3人身體不適送醫，所幸皆無生命危險。警方指出，同車乘客明知駕駛人飲酒仍未加以制止，已違反《道路交通管理處罰條例》第35條第8項規定，4名乘客將連帶受罰，可處新台幣6,000元以上、15,000元以下罰鍰。而李男酒駕又無照駕駛，恐怕得吃上刑責之外，還得吞下瑪莎拉蒂的天價維修費。全案已依法送辦，詳細肇事原因仍待鑑定單位進一步釐清。至於維修費的部分，修車業者初步檢視後指出，該車前輪葉子板受損，連同轉向軸也出現損壞情形。由於瑪莎拉蒂屬進口車款，相關零組件取得不易，加上耗材價格高昂，初估整體維修費用恐怕是「天價」，實際金額仍待進一步拆檢確認。