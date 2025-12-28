我是廣告 請繼續往下閱讀

埼玉女孩變身「琉球人」

日本政府回應

近期中國抖音、小紅書等社群平台上，流傳大量「琉球女孩」影片，年輕日本女性在影片中被加上「琉球（沖繩）是中國領土」、「琉球女孩盼祖國接領」或「我不是日本人」等中文字幕，相關影片引發熱議。日本媒體追查後發現，這是一場大規模的「跨國造假」行動。受害女性在得知後，表達了強烈的不安與困惑，直呼這種惡意改編「讓人毛骨悚然」。根據日本電視台《日テレNEWS》的追蹤報導，中國社群平台近來流傳著多段宣稱是日本女孩表達對中國嚮往的影片，片中女性被標注成「琉球女孩」，字幕標註著：「我是中國琉球人，不算是日本人」，還表示想去中國生活，並詢問「如果我去中國，你們會帶我吃什麼美食？」吸引無數中國網友留言，高喊「歡迎回家」，還邀請她前往貴州、四川等地，甚至表示要親自接待。《日テレNEWS》找到了其中一名被指為「琉球女孩」的女性わだりこ。她接受訪問時相當錯愕，表示自己是埼玉縣出身，根本不知道自己的影片被盜用：「我是埼玉人，（字幕）跟我說的話完全不同。」經過查證，原始影片中完全沒有中文字幕，顯然是有人刻意添加並竄改言論。わだりこ不安地表示：「我不懂中文，不知道上面寫了什麼，覺得非常恐怖。為什麼會被按這麼多讚？我真的很不安。」盜用わだりこ發布影片的帳號擁有約8萬名粉絲，自我介紹還特意用日文假名混雜標註為「日本」、「琉球的小學老師」。在該帳號超過100則貼文中，充斥著大量日本女性的影片。受害者不只一人，女子偶像團體成員岸美優（岸みゆ）的宣傳影片也遭同樣手法盜用，她在影片中甜美的身影卻被配上了「希望琉球早日回歸（中國）」等政治宣傳口號。對此，岸美優的所屬經紀公司表示震驚和驚訝，直言「她本人完全沒有說過字幕上的那些言論，對於影片被這樣惡意使用感到驚訝。」報導指出，沖繩縣是由日本政府於明治時代設立，雖然在二戰後曾受美軍管轄，但已於1972年歸還日本。然而，近期中國媒體頻繁出現質疑沖繩歸屬日本的言論，這些盜用影片似乎成了相關輿論操作的工具。針對此現象，日本官房長官木原稔做出回應表示：「我們認為沒有必要對中國媒體的報導發表評論。因為沖繩是日本領土這件事，是毫無疑問、不容置疑的事實。」《日テレNEWS》中國總局長柳澤高志透露，有中國政府相關人士曾表示，如果日本美國將台灣作為政治籌碼，中國就會琉球當作籌碼。他進一步指出，「在中國，政府掌控並管理所有社群媒體的投稿內容，因此政府對於如此大量的投稿選擇默許，這是毫無疑問的。」柳澤高志分析：「其目的似乎在於動搖日本，並藉此傳達：『就像日本主張沖繩是自己國家的一部分一樣，台灣也是中國的一部分。所以，請不要插手台灣事務。』」