Google最新一代AI模型Gemini 3問世，許多使用者發現過去習慣「聊天式」提問法似乎不再那麼管用，Google官方的開發者教學文件中近期釋出Gemini 3 的「提示詞指南」，強調使用者必須切換思維，從單純的對話轉向精密的「工程模式」，且因為Gemini 3具備高階推理能力，建議使用者改掉寫長文的習慣。《NOWNEWS》整理官方教戰守則中的 8 大重點。
1. 清楚明確的指示
過去使用者常會把所有指令寫成一大段文字，但Google指出，Gemini 3 對於「結構清晰」的指令反應最好。官方建議使用類似XML的標籤，如 <context>、<task>、<constraints>或是 Markdown 格式，將背景資訊、任務目標與限制條件明確區隔開來,。這樣做能讓模型一眼看懂哪些是參考資料，哪些才是它該執行的指令，避免混淆。
2. 建立代理工作流
面對複雜任務，最怕 AI 為了搶快而胡言亂語產生幻覺。指南中提出了「代理工作流」的概念，要求使用者在提示詞中明確指令 AI在回答前，先擬定計畫、執行，最後再驗證。
3. 舉例比說明更有用
與其用千言萬語描述你想要的格式，不如直接給Gemini 3範例，官方強調，在指令中加入1到2個理想的「問題＋答案」範例，模型就能迅速掌握你偏好的語氣、格式與邏輯，這比單純的文字敘述來得精準。
4. 產品說明書直接貼上去
Google建議，若要詢問特定產品的維修問題，不要只問「為什麼燈在閃？」，而是應該直接把「產品說明書」或相關文本貼給它，並要求它「根據上述資料」回答。
5. 以相同起手式定調架構
想要 AI 產出特定的大綱或表格，光下指令有時不夠，最有效的是AI的自動續寫特性，直接在提示詞加入相同的起手式。
6.分段處理更精準
當提示詞過於複雜，包含多個指令時，模型容易混淆答案，官方建議將大任務拆解成多個步驟，例如先要求「摘要」，接著「翻譯」，最後「格式化」。透過將前一個步驟的輸出當作下一個步驟的輸入，或者將長篇文件分段處理，準確度會比一次做完高出許多。
7. 採用正向描述
在設定限制時，Google 指出「負面模式」往往效果較差。與其告訴模型「不要使用被動語態」或「不要用負面詞彙」，不如直接下達正向指令，例如「請使用主動語態」或「請使用正面詞彙」。
8. 參數設定維持溫度 1.0
過去為了讓模型在數學或邏輯題上表現穩定，開發者習慣將控制隨機性的參數「溫度調低至0，但Google特別警告，Gemini 3的架構不同，調低溫度反而會破壞其推理能力，官方強烈建議，即便處理邏輯任務，使用Gemini 3時也應維持預設值1.0。
資料來源：Google官方開發者教學文件
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去使用者常會把所有指令寫成一大段文字，但Google指出，Gemini 3 對於「結構清晰」的指令反應最好。官方建議使用類似XML的標籤，如 <context>、<task>、<constraints>或是 Markdown 格式，將背景資訊、任務目標與限制條件明確區隔開來,。這樣做能讓模型一眼看懂哪些是參考資料，哪些才是它該執行的指令，避免混淆。
2. 建立代理工作流
面對複雜任務，最怕 AI 為了搶快而胡言亂語產生幻覺。指南中提出了「代理工作流」的概念，要求使用者在提示詞中明確指令 AI在回答前，先擬定計畫、執行，最後再驗證。
3. 舉例比說明更有用
與其用千言萬語描述你想要的格式，不如直接給Gemini 3範例，官方強調，在指令中加入1到2個理想的「問題＋答案」範例，模型就能迅速掌握你偏好的語氣、格式與邏輯，這比單純的文字敘述來得精準。
4. 產品說明書直接貼上去
Google建議，若要詢問特定產品的維修問題，不要只問「為什麼燈在閃？」，而是應該直接把「產品說明書」或相關文本貼給它，並要求它「根據上述資料」回答。
5. 以相同起手式定調架構
想要 AI 產出特定的大綱或表格，光下指令有時不夠，最有效的是AI的自動續寫特性，直接在提示詞加入相同的起手式。
6.分段處理更精準
當提示詞過於複雜，包含多個指令時，模型容易混淆答案，官方建議將大任務拆解成多個步驟，例如先要求「摘要」，接著「翻譯」，最後「格式化」。透過將前一個步驟的輸出當作下一個步驟的輸入，或者將長篇文件分段處理，準確度會比一次做完高出許多。
7. 採用正向描述
在設定限制時，Google 指出「負面模式」往往效果較差。與其告訴模型「不要使用被動語態」或「不要用負面詞彙」，不如直接下達正向指令，例如「請使用主動語態」或「請使用正面詞彙」。
8. 參數設定維持溫度 1.0
過去為了讓模型在數學或邏輯題上表現穩定，開發者習慣將控制隨機性的參數「溫度調低至0，但Google特別警告，Gemini 3的架構不同，調低溫度反而會破壞其推理能力，官方強烈建議，即便處理邏輯任務，使用Gemini 3時也應維持預設值1.0。
資料來源：Google官方開發者教學文件