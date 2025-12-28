台北市政府觀光傳播局表示，台北2026跨年晚會欣賞台北101跨年煙火，台北最High新年城「演唱會流程」出爐！大家最好奇的卡司順序正式公開，由美秀集團開場、韓國傳奇女團KARA獨家壓軸表演30分鐘，台北旅遊網粉專分享KARA專屬問候「Taipei, We are coming！」影片，親口說想念台灣「和所有KAMILIA一起同樂」；預告將透過四大巨型電視牆播放KARA影片，台北捷運市政府站還限定輪播KARA招牌歌曲。
🟡台北2026跨年晚會「演唱會流程」公開！台北最High新年城卡司順序
觀傳局正式公開台北2026跨年晚會台北最High新年城「演唱會流程」：
◾️「開場」：由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，
◾️「活動演出」依序為：影視歌三棲全能歌后李千娜→人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊→情歌王子Bii畢書盡→Dragon Beauties小龍女→金曲創作才子韋禮安→金曲創作天后蔡健雅→接著由U:NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍VHZ Dance Crew帶來精彩表演→新生代創作歌手高爾宣OSN→性感實力唱跳女神安心亞。
◾️「壓軸」：2025年跨年前壓軸，便由韓國傳奇女團KARA獨家表演30分鐘，睽違12年重返台灣舞台的她們，將與民眾一起跨年倒數。
◾️「跨年後」新年大秀：2026年台北101跨年煙火後、迎接台北101新年大秀，則由潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。
🟡KARA專屬問候影片開播！三首招牌曲目台北捷運市政府站播音
觀傳局表示，為了歡迎女團KARA來台北開唱，台北捷運市政府站將自12月30日至12月31日，於晚間6點到9點，每隔20分鐘、每次30秒，進行全站輪播KARA三首招牌曲目〈Step 스텝〉、〈Mister 미스터〉、〈Lupin루팡〉好嗨。
而12月27日起，台北市四大巨型電視牆包括捷運市政府站B1大廳電視牆、市府轉運站信義光牆、台北市忠孝SOGO商圈LED、台北小巨蛋天幕，則會播放KARA專屬問候影片，由成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智，親口訴說對粉絲的想念、及對台北表演的期待，號召大家前往晚會現場一起跨年。
🟡台北2026跨年「台北最High新年城」演唱會卡司順序
時間：2025/12/31 19:00－2026/1/1 01:00
地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
演唱會主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
演唱會卡司：依序為美秀集團、李千娜、GENBLUE幻藍小熊、畢書盡、Dragon Beauties小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣OSN、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹。（表演順序僅供參考，實際順序依照現場舞台為主）
🟡台北最High新年城「2026跨年晚會」轉播資訊！
電視直播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
網路直播：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中視新聞網YouTube
行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
🟡跨年懶得出門！「象山看台北」即時影像直播
跨年夜天氣冷颼颼，民眾想看台北101煙火卻不想出門吹風又人擠人，推薦大家可打開北市府觀傳局「象山看台北 - 4K即時影像」YouTube頻道，欣賞從象山看向101角度的景色。
資料來源：台北市政府觀光傳播局、台北最High新年城、台北旅遊網、台北捷運、台北市政府YouTube、象山看台北 - 4K即時影像YouTube
🟡跨年懶得出門！「象山看台北」即時影像直播
