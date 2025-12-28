我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧非常認真在台灣生活，圈粉無數。（圖／李多慧IG@le_dahye）

日本前AV女優三上悠亞加盟夢想家啦啦隊，首秀引來球迷搶拍，球賽宛如攝影大會，也有網友在Threads上發問，來自韓國的李多慧對上來自日本的三上悠亞，究竟大家更喜歡誰？沒想到留言區一面倒，全都是投給李多慧，因為她在台灣認真生活又親民，舞蹈實力也不在話下，根本是男女通吃，而三上悠亞的粉絲可能大部分還是成年男性。有網友在Threads上發文，「味全龍『韓援』啦啦隊成員李多慧、夢想家『日援』啦啦隊成員三上悠亞大家更喜歡誰？」立刻吸引460多則留言，不過大部分的人都是投給李多慧，她不只是在台灣工作，還認真學中文、考駕照環島，在台灣受到地震災情影響時，還捐錢又出力，「李多慧心底善良的漂亮妹妹」、「當然選李多慧」、「多慧，因為她真的很認真在台灣生活」、「李多慧在台灣的人氣無庸置疑了，男女通吃欸」。不過也有少部分的人說，李多慧已經在台灣3年，大家很熟悉了，三上悠亞才剛來，還有新鮮感，如果她夠努力，有可能會讓許多人改觀。還有人說，說不定三上悠亞有機會加入味全龍，開始各種許願。日本女神三上悠亞加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊，昨（27）晚首次披上啦啦隊戰袍上台應援，立刻成為比賽關注焦點之一，有趣的是，有讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者分享，在下半場開始時，三上悠亞直接坐在他旁邊，讓他受寵若驚，害羞到不敢直視，這一幕也被許多球迷拍下，直呼他是最幸運的男人。