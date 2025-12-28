我是廣告 請繼續往下閱讀

▲堂本光一宣布結婚。（圖／翻攝自堂本光一官網）

46歲日本男星堂本光一透過經紀公司星達拓娛樂公告發表聲明，「雖然是私事，但要向長期支持我的人報告，我，堂本光一，即將結婚。」並表示將來仍會認真對待每一份工作，對於老婆身分並未透露，根據日媒報導，女方是一位41歲的前演員，兩人交往約12年後步入婚姻，疑似就是日前突然清空社群的佐藤惠。堂本光一今日在官網中宣布喜訊，「歲末之際，我們期盼新的一年，在此，我衷心感謝大家一直以來的支持，雖然這些消息有些私密，但我還是要告訴一路支持我的朋友，我，堂本光一，即將結婚。」堂本光一也表示，「我將懷著感恩的心，更加努力工作，真誠地對待每個機會，珍惜與大家建立的情誼，希望大家未來也能繼續支持我。」許多粉絲都替他感到開心，在社群平台上嗨喊，「他的獨身自嘲可以放進寶箱了」、「真的是討個老婆好過年」、「太令人開心的新聞了！恭喜恭喜」、「我們大哥有人收服了」。而堂本光一僅表示對方是圈外人，恰好交往10多年的佐藤惠，在9月底離開了27年經紀公司，社群媒體一起清空，當時很多人就在猜她要準備跟堂本光一結婚，而如今堂本光一宣布婚訊，僅稱呼老婆為「一般女性」。