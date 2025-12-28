我是廣告 請繼續往下閱讀

27日晚間台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，新北市最大震度達4級。新北市政府工務局第一時間啟動應變機制，全面巡檢轄內橋梁與重要道路，目前整體結構大致正常，僅零星磁磚掉落及山區道路邊坡坍方情形，均已進行處置與搶修。工務局指出，地震發生後即依災害防救計畫，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路，並要求各工程工地落實自主檢查，以掌握災情、確保公共安全。新莊區龍安陸橋出現柱面磁磚掉落，經初步檢視橋梁主體結構並無異常，掉落磁磚已於今（28）日凌晨3時30分完成清除，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。至於板橋區中山路二段一處大樓外牆亦發生磁磚掉落，工務局隨即會同土木技師公會到場勘查，初判結構樑柱無明顯受損，後續將要求住戶加強外牆防護措施，以確保行人及用路人安全。而山區道路方面，平溪區106線72.3公里處（往瑞芳方向）因地震導致邊坡土石滑落，影響雙向通行，相關單位已設置交通管制點並調派重型機具進場搶修，預計今日下午3時恢復單向通車，並持續趕工恢復雙向通行。另新莊區中央路宏匯廣場周邊道路出現路面裂縫，養工處已完成填縫改善，後續將進行刨鋪工程，維護道路品質與行車安全。