近兩週Google 發表了Gemini 3 Flash，是Google號稱迄今為止最大的升級，使用Nano Banana可以更精確地編輯影像，像是用手指或遊標在圖像上圈出、繪製或註釋，告訴 Gemini 在哪裡進行更改。ChatGPT繪圖能力也有進化，可生成更擬真感的照片。此外，為了搶攻市佔率，Google 祭出了殺手級優惠，Google One AI 進階版年度訂閱費用直接下殺 5.8 折，價格從近8千元降至 3000 元出頭，且支援多人共享，相當划算。
Google Gemini、Gmail新功能
Gemini 3 Flash
提供文字、圖像和音頻，輸出更精準的邏輯推理和創意生成，例如快速生成程式碼片段或分析複雜數據圖表。相較Gemini 2.5在數學、程式碼和多語言務上基準測試領先，延遲低至 200 毫秒。
Nano Banana 工具
Nano Banana 是 Gemini的創新圖像編輯工具，用戶可直接在圖片上畫圈或手繪註解，AI 可即時識別並精準編輯指定區域，如移除背景物件、替換顏色或添加元素。
NotebookLM 整合
NotebookLM新增直接添加 Gemini 筆記本作為研究來源功能，用戶上傳 PDF、網頁或音頻後，AI 自動摘要、生成大綱並回答跨來源問題。支援實時協作，多人共同編輯筆記，輸出包含引用連結的報告。Deep Research 模式整合，提升長文分析準確度 30%。
Deep Research 報告
Deep Research新增豐富視覺元素如互動圖表、時間線圖和自訂圖像，基於用戶查詢自動彙整多來源數據。生成時間縮短至2分鐘，涵蓋100+參考連結，支援匯出 PDF或分享連結。
Gmail帳號更名
Google正在測試允許用戶直接修改@gmail.com帳號前面的名稱，不必重辦信箱，對於早期用了一些很中二名稱，或是用前任、自己生日的用戶來說幫助很大。
Gemini訂閱優惠
Google生成式AI服務Gemini Pro推出年度訂閱5.8折，年費自7800元降至3250元，可6人共享，效期12個月，明顯鎖定需長期大量使用AI工具的高階用戶。
OpenAI ChatGPT 新功能
個人化語氣選項
新增個人化語氣選項，用戶在設定中滑桿調整 AI 風格：溫暖度、熱情度、標題清單使用和表情符號頻率。讓用戶使用滑桿精細控制AI 回應風格，提升個人化體驗，變更即時生效，全對話適用。
ChatGPT Images 升級
ChatGPT Images基於 DALL-E 4 支援更精準生成與 inpainting 編輯，如指定「台北101夜景，加K-pop偶像」。自動儲存至 My Images圖庫，支援搜尋、批量編輯和分享連結。解析度達4K，每日免費 50 次，Pro 無限，新增風格濾鏡如卡通或寫實。
資料來源：ChatGPT、Gemini
