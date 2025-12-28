我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐藤惠（如圖）和堂本光一交往10年，為了結婚退出演藝圈。（圖／翻攝自X）

日本46歲男星堂本光一今（28）日發布了結婚喜訊，並透露妻子的身分是圈外女子，不過根據日媒報導，女方是一位41歲的前演員，兩人交往約12年後步入婚姻，被猜測女方身分就是日前被報導為了結婚退出演藝圈的佐藤惠。堂本光一和佐藤惠在2023年2月被爆料交往，兩人透過音樂劇《Endless SHOCK》結緣，根據了解當時的兩人就已經交往了10年，當時兩人就有了要結婚的共識，不過堂本不希望女方因為自己是偶像的身分受到謾罵，因此當時就傳出他要採用「二宮和也結婚法」，透過妻子在結婚前退出公眾視野，成為一般人，這樣結婚公告就能寫與一般女性結婚，來保護自己愛護的人。同年度9月30日，佐藤惠退出了原本所屬的經紀公司，並且刪除了自己的社交軟體帳號，就此從世人眼前消失，也等於正式從演藝圈引退，卸下亮麗的演員身分，成為一位一般人。當時有圈內人士透露，「雖然佐藤惠沒有明說退出演藝圈，不過我們聽說她不做任何演藝圈工作了，這就等於正式引退。」堂本光一和佐藤惠因為音樂劇相識，當時佐藤惠是《Endless SHOCK》女主角，堂本光一則是劇團團長兼主演，因此他主動地關心起了不熟悉環境的佐藤惠，據說兩人有次排練時，堂本光一在舞台上打了瞌睡，佐藤惠完全不給面子直接打喊「起床！」讓現場笑翻，不過開始交往後，兩人完全沒有被發現正在交往中，為了保護堂本光一的身分，十年間兩人從沒有在外約過會，都只有在家中互動，不過這低調、堅韌的愛情最後順利開花結果，兩人在2025年底順利結為連理。堂本光一今日透過經紀公司官網宣布喜訊，「歲末之際，我們期盼新的一年，在此，我衷心感謝大家一直以來的支持，雖然這些消息有些私密，但我還是要告訴一路支持我的朋友，我，堂本光一，即將結婚。」堂本光一也表示，「我將懷著感恩的心，更加努力工作，真誠地對待每個機會，珍惜與大家建立的情誼，希望大家未來也能繼續支持我。」許多粉絲都替他感到開心，在社群平台上嗨喊，「他的獨身自嘲可以放進寶箱了」、「真的是討個老婆好過年」、「太令人開心的新聞了！恭喜恭喜」、「我們大哥有人收服了」。