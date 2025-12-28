我是廣告 請繼續往下閱讀

2026縣市長選舉逼近，近來有民進黨花蓮縣基層黨員表示，黨內初選制度竟採取「黨員記名投票」，痛批違反民主常識。對此民進黨花蓮縣黨部今（28）日強調黨內初選絕不可能採取黨員記名方式投票，主委也不曾發表相關言論。若參選人與黨員有對黨內協調或提名作業有疑問，應直接向黨部、選對會詢問與查證，若以錯誤資訊擅自攻擊黨內同志，除了影響黨內互信與合作，更嚴重破壞席次最大化的可能，「最終得益者就是國民黨、傅崐萁們」。對於有黨員批評初選機制竟是「記名投票」，民進黨花蓮縣黨部表示，黨部已順利完成「2026年黨內有意參選公職人員」登記作業。感謝所有關心花蓮、願意承擔責任、投入公共服務的黨內同志，踴躍依程序完成登記，展現民進黨對制度與民主價值的高度重視。黨部說明，強調一向秉持公平、公正、公開的原則，「由選對會議決、執委會決議」辦理黨內提名相關作業。縣黨部主委無法參與或影響任何相關決策。黨部表示，登記數多於提名數的選區，將依黨內機制，和參選人本人啟動協調程序。若協調無法達成共識，將依規啟動黨內初選程序，以民主方式決定提名人選，不論是否為現任民代，皆不會有特殊待遇、跳過初選程序。黨部也強調，黨內初選絕不可能採取黨員記名方式投票，嚴主委亦不曾發表相關言論。參選人、黨員若有對黨內協調或提名作業有疑問，應直接向黨部、選對會詢問與查證。以錯誤資訊擅自攻擊黨內同志，除了影響黨內互信與合作，更嚴重破壞席次最大化的可能，「最終得益者就是國民黨、傅崐萁們」。最後黨部指出，將持續以最大的誠意與責任，團結所有理念相同、願意為花蓮努力的力量，凝聚共識、整合戰力，全力爭取2026年公職人員席次最大化，打造更進步、更公平、更有未來的花蓮。