▲寶兒在IG罕見吐露難過心情，讓粉絲擔心她是不是要退出啦啦隊。（圖／寶兒臉書）

偶像女團Popu Lady成員寶兒， 2024 年加入富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels，以不同身分重回舞台表演，引發話題。然而，昨（27）日她卻突然在IG上透露難過心聲，坦言一回到家就收到公司通知，「當下覺得很突然，既難過也很捨不得」，讓粉絲擔心她是不是要退出啦啦隊。今日寶兒出席寫真書粉絲見面會，看到現場粉絲、媒體到場支持，忍不住淚崩，被問到是否退出啦啦隊？她表示自己明年合約就到期，公司恐怕不會續約，「收到很突然也很難過」。昨日，寶兒在IG罕見吐露難過心情，透露一回到家就收到公司通知，「當下覺得很突然，既難過也很捨不得，不過還是鼓勵了自己，寶兒妳很棒，心中依然充滿感謝，相信一切都是最好的安排」。被問到是否將離開Fubon Angels？她坦言自己的合約將於明年到期，收到通知公司可能不會續約，雖公司很積極處理問題，但結果仍以富邦公布為主。寶兒提到收到通知很突然也很難過，因為本身是比較慢熟的人，才覺得跟女孩們相處的蠻好，卻有可能要離開了，所以心情有些低落。至於球團為何不續約？寶兒也不清楚原因，表示將等最終公布，「球團有球團的考慮，我也會尊重球團決定」。被問到未來動向？寶兒透露球團以外的工作一直有持續進行，之後也想發行單曲，是否有機會加入其他啦啦隊？寶兒則說：「會以公司為主，我蠻尊重公司的所有決定，但還是希望可以跟粉絲有好的互動。」寶兒今舉辦《Babe Fantasy‧寶兒寫真書》新書分享見面會，僅管天氣不是那麼好，但現場仍有許多粉絲、媒體朋友到場支持，讓她感動落淚，直說因為以往比較少獨自出席活動，面對人潮會覺得有點可怕。