根據中央氣象署資料表示，昨（27）日深夜11點5分，宜蘭外海發生規模7.0地震，最大震度4級，全台都有感，不少人從睡夢中驚醒，《NOWNEWS》記者家位在8樓，整棟大樓搖到有聲音。「建築安全履歷協會」理事長戴雲發提醒，地震發生當下應就近趴下尋找掩護，切勿靠近紅磚牆以免倒塌。地震過後建築物的「隱形內傷」不能忽視，戴雲發呼籲，地震是台灣不可避免的宿命，民眾可跟著「震後健檢3步驟」，特別留意低樓層結構狀況，切勿拿生命安全測試建築結構的極限。
戴雲發表示，許多建築在地震過後，外觀看起來好像沒有受損，但內部結構可能已經有「內傷」。他提醒，民眾可依循以下三步驟，為自家住宅進行簡易結構安全檢查：
步驟一：觀察整棟大樓外觀
房屋結構不是只看自己家就可以，整棟大樓是命運共同體，建議民眾走出大樓外，觀察整棟大樓外觀是否有異常，大柱、大梁、外牆是不是有新增45度斜裂縫或異常傾斜、沉陷；也可以同時詢問左鄰右舍是否有損害情形。此外，檢查門窗是否因擠壓而變形，這些都可能是大樓結構受到影響的警訊。
步驟二：從「軟腳區」查起，檢視1、2樓公共空間
戴雲發強調，對大樓住戶來說，不是只有自己家沒事就沒事，地震對建築的損害往往集中在整棟大樓的1、2樓（低樓層）。
📌檢查重點：大樓周邊騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場。
📌關鍵警訊：檢視大梁、大柱是否有「45度斜裂縫」、鋼筋外露或混凝土剝落。
📌關鍵警訊：如果1樓為挑高大廳，或改建為超商、大賣場、餐廳等，因牆面較少，更容易產生「軟腳效應」，是震後必須最優先檢查的危險區域。
步驟三：住家內部大梁、大柱與剪力牆（微觀視角）
回到家中，針對支撐房屋結構的梁柱進行檢查。
📌觀察重點：梁柱上是否有「斜45度角的裂縫」。
📌剪力牆：厚度大於25公分的剪力牆，若出現斜向裂縫，代表結構已受地震影響。
📌處置建議：若發現上述裂縫，代表結構強度受損，未來遇強震恐有結構安全風險，務必請專業結構技師進一步勘驗，進行補強或評估是否需要重建。
建築安全應從耐震結構做起 施工是否落實是最大挑戰
最後戴雲發提醒，台灣位於地震帶與颱風帶，居住安全不應只是震後的亡羊補牢，更應是興建時的重中之重。目前的建築結構設計規範已相當完整，結構設計的專業也相當成熟，結構安全的真正的挑戰在於「施工品質」的是否落實，這也是缺工時代下民眾最大的隱憂。
資料來源：中央氣象署、戴雲發
最後戴雲發提醒，台灣位於地震帶與颱風帶，居住安全不應只是震後的亡羊補牢，更應是興建時的重中之重。目前的建築結構設計規範已相當完整，結構設計的專業也相當成熟，結構安全的真正的挑戰在於「施工品質」的是否落實，這也是缺工時代下民眾最大的隱憂。
