我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天水氣變少，除了基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨外，其餘各地回歸多雲天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲周二東北季風增強，跨年夜降溫有機會達到大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

跨年夜即將到來！全台各地晚會除了眾星雲集的演唱會外，壓軸的煙火秀更是最大亮點，中央氣象署預報員林定宜表示，，且受東北季風增強影響，台灣各地早晚低溫僅有14至19度，早出晚歸務必要特別注意天氣。林定宜說明，周二（12月30日）將有新一波東北季風增強，周三跨年、周四元旦，，各地早晚低溫14至19度，局部地區更低，北部、宜蘭白天高溫19至21度，花東20至24度，中南部24至27度。氣溫攝氏16至17度，風向為「東北風」、陰有雨、降雨機率60%。氣溫攝氏17至18度，風向為「東北風」、陰有雨、降雨機率60%。氣溫攝氏17至18度，風向為「東北風」、陰有雨、降雨機率40%。氣溫攝氏16至18度，風向為「偏北北東風」、晴時多雲、降雨機率10%氣溫攝氏17至18度、風向為「偏北風」、晴時多雲、降雨機率0%氣溫攝氏18至10度、風向為「北北西風」、晴時多雲、降雨機率0%氣溫攝氏17至18度、風向為「北北東風」、陰偶有小雨、降雨機率20%