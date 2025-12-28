跨年夜即將到來！全台各地晚會除了眾星雲集的演唱會外，壓軸的煙火秀更是最大亮點，中央氣象署預報員林定宜表示，跨年、元旦（12月31日至1月1日）新竹以北、宜蘭會出現明顯雨勢，且受東北季風增強影響，台灣各地早晚低溫僅有14至19度，早出晚歸務必要特別注意天氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林定宜說明，周二（12月30日）將有新一波東北季風增強，周三跨年、周四元旦，新竹以北、宜蘭雨勢明顯，花東、恆春、竹苗山區有全天不定時有零星短暫雨，各地早晚低溫14至19度，局部地區更低，北部、宜蘭白天高溫19至21度，花東20至24度，中南部24至27度。

▲今天水氣變少，除了基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨外，其餘各地回歸多雲天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天水氣變少，除了基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨外，其餘各地回歸多雲天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
全台10大跨年晚會氣溫、降雨機率、風向

📍閃耀新北1314跨河煙火（新北市淡水漁人碼頭＆八里左岸）
氣溫攝氏16至17度，風向為「東北風」、陰有雨、降雨機率60%。

📍台北最 HIGH 新年城跨年晚會（台北市政府前廣場）
氣溫攝氏17至18度，風向為「東北風」、陰有雨、降雨機率60%。

📍桃園ON AIR跨年晚會（桃園樂天棒球場）
氣溫攝氏17至18度，風向為「東北風」、陰有雨、降雨機率40%。

▲周二東北季風增強，跨年夜降溫有機會達到大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周二東北季風增強，跨年夜降溫有機會達到大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📍台中跨年（水湳中央公園、麗寶樂園）
氣溫攝氏16至18度，風向為「偏北北東風」、晴時多雲、降雨機率10%

📍台南好Young跨年晚會（台南永華市政中心）
氣溫攝氏17至18度、風向為「偏北風」、晴時多雲、降雨機率0%

📍高雄跨年（義大世界、夢時代
氣溫攝氏18至10度、風向為「北北西風」、晴時多雲、降雨機率0%

📍花蓮太平洋觀光節跨年晚會（花蓮東大門廣場）
氣溫攝氏17至18度、風向為「北北東風」、陰偶有小雨、降雨機率20%

相關新聞

0度線接觸台灣！跨年、元旦後強烈冷氣團壓境　鄭明典：跌破10度

跨年天氣挑戰冷氣團！元旦後「首波寒流」恐再接力　連續濕冷10天

今回暖「跨年又急凍」！吳德榮：元旦後更冷　首波寒流可能這時來

終於要回暖！氣象署：跨年又有「冷空氣襲台」　降雨熱區一圖看懂