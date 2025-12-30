我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金泰亨與Jennie（如圖）巴黎牽手被拍引爆熱戀，不過早在2021年兩人就因社群互動引發關注。（圖／Jennie IG@jennierubyjane）

韓國男團BTS防彈少年團成員金泰亨（V）今（30）日迎來30歲生日了，回顧男神情史，最引人關注的就是2023年他與BLACKPINK成員Jennie被拍到巴黎街頭牽手散步，兩人十指緊扣，畫面一出隨即引發爆出熱戀消息。不過其實早在2021年12月就因金泰亨在IG關注Jennie而引發外界注意，後來還有眼尖粉絲發現兩人行程、居家寢具都出現巧合，引發交往揣測，不過雙方從未正面回應，緋聞也不了了之。1995年在大邱出生的金泰亨，小時候其實是個在草莓田跑跳的農村男孩，他由祖母帶大，甚至想過長大後就留在家鄉當農夫。沒想到，2011年命運給金泰亨轉了個大彎，當時他只是陪朋友去試鏡，結果在工作人員鼓勵下隨口一試，結果竟成了當天唯一錄取的人，澈底改變他的人生。回顧2023年5月，金泰亨、Jennie同時現身巴黎，當時女方為宣傳美劇《The Idol》遠赴法國出席首映活動；金泰亨則是受邀參加時尚品牌活動，就在這期間，兩人被拍到手牽手在巴黎街頭散步，畫面曝光後，隨即爆出緋聞。沒想到隔月，更有疑似兩人在梳妝間的互動照片曝光，畫面中金泰亨正在妝髮，後方藍衣女子被指認為Jennie在陪男方，不過也有粉絲對畫面中Jennie的髮色等細節有疑慮，懷疑照片是後製合成。隨後，更有網友發揮偵探精神，試圖翻出交往線索。也因此抓出金泰亨曾分享的躺床居家自拍，發現背景中的靠墊與床板樣式，竟與Jennie 2021年多次曬出的居家照寢具雷同程度極高，不少人由此推測兩人交往時間可能比想像中更久。不過也有許多理性粉絲認為，在本人正式點頭官宣前，這一切都只能算是美麗的巧合，應給偶像們足夠的私人生活空間。一直到2023年底，隨著男方於當年12月入伍後，韓媒隨即爆出兩人已分手。不過金泰亨、Jennie也始終沒有公開回應戀情，緋聞也就不了了之。12月30日的壽星不只有金泰亨！還有台灣演員賴薇如、韓國女團SISTAR成員尹寶拉、台灣演員徐鈞浩、台灣藝人方志友、韓國女團AOA成員徐酉奈、台灣歌手顏佑庭、日本藝人藤原櫻、韓國男團SEVENTEEN成員洪知秀、美國歌手多米尼克菲克，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！