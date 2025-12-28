我是廣告 請繼續往下閱讀

近期大陸冷氣團來襲，全台高山氣溫驟降，不少山區出現降雪景象，吸引民眾上山賞雪。不過今（28）日卻傳出登山意外，一行人疑似在雪地行進時發生事故，造成1人失去生命跡象，另有4人受困，相關單位已緊急動員搜救。事實上，每逢雪季，山域事故屢見不鮮。統計顯示，2024年雪季共發生7起事故，造成1人死亡、2人受傷；而2025年至今已發生6起事故，釀成1人死亡、1人失蹤及2人受傷，雪季登山風險不容忽視。登山專家指出，山難最常見的原因包括迷途與摔落。雪季期間，積雪往往掩蓋原本清楚的登山路徑，增加誤判方向的風險；一旦不慎滑落或喪失行動能力，在低溫環境下，短短3小時內就可能因失溫而喪命。而專家也提醒，台灣高山的積雪環境與溫帶國家不同，甚至更加險峻。由於降雪多半短暫，氣溫起伏大，常出現雨雪交融，加上日夜溫差明顯，地面積雪融化後再度結凍，容易形成「薄雪覆冰、冰下是岩石」的複合地形，讓原本好走的步道瞬間變得危險。專家建議，冬季登山應以保暖為首要原則，內層可選擇吸濕排汗的機能衣或羊毛內衣，外層搭配保暖、防風外套，帽子、圍巾與手套缺一不可，以避免失溫風險。登山裝備方面，「頭盔、冰斧、冰爪」被視為雪地登山三大必備工具。頭盔可防止跌倒時頭部直接撞擊岩石或冰面，也能避免落石砸傷；冰斧與冰爪則能協助在雪地中固定身體位置，降低滑倒與墜落風險。相關單位呼籲，雪季登山前務必審慎評估天候狀況、自身體能與裝備是否齊全，切勿因一時賞雪興起貿然上山，以免釀成無法挽回的憾事。