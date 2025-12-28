我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寫真集中除了泳裝照，裡面還有性感內睡衣，讓寶兒（如圖）直呼：「好像增加了性感的氛圍。」（圖／創意市集出版社提供）

▲這次寫真書最特別的，是寶兒（如圖）首次從企劃端「全程主導」。（圖／記者葉政勳攝影）

台灣女團Popu Lady成員寶兒，2024年加入富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels，累積不少粉絲，近期她推出個人寫真書《Babe Fantasy》，挑戰從未有過的性感尺度，包括穿泳裝照、火辣內衣照以及泡湯照，讓人看了大噴鼻血。今（28）日舉辦粉絲見面會，寶兒透露拍攝寫真對她來說是很大的挑戰，以前最大尺度只有到泳裝，這次竟看似全裸，讓她直呼：「是大突破！」而粉絲們看到她驚人的轉變，也驚呼深藏不露。寶兒透露這次寫真書整本都是大突破，雖然以前曾和Popu Lady團員們共同推出寫真集，但是以健康、美少女的感覺，這次則有女孩轉變成女人的小性感，除了泳裝照，裡面還有性感內睡衣，讓寶兒直呼：「好像增加了性感的氛圍，對我來說是很大挑戰，是尺度大突破。」被問到是否有全裸拍攝？寶兒則說看似全裸，但實際上有包著浴巾，拍攝過程也有做好防護措施，不過她笑說因為拍攝時間很長，一度忘記自己有貼nubra，結果換裝時被嚇到，想說胸部怎麼不見了。而為了拍攝寫真集，事前她進行嚴格飲控，不吃餅乾、連飲料也不喝，另外每天也一定會做十分鐘的核心訓練，打造完美身材曲線，拍攝期間更一度瘦到41公斤、體脂僅剩18%。寶兒推出第一本個人寫真書，她透露團員洪詩已自掏腰包購買，「我不太會請團員購買，有點不好意思，但洪詩她就是買好了，然後標記你，看到就會覺得特別溫暖」；另外，宇珊也是第一時間就衝到公司欣賞她的寫真書，更不斷誇讚拍的真好。這次寫真書最特別的，是寶兒首次從企劃端「全程主導」。包括服裝風格、造型氛圍、拍攝主題甚至場景調性，都由她親自參與規劃。寶兒分享：「因為是第一本個人寫真書，每一個決定對我來說都很重要。在有限的時間與預算裡，要做到最好的呈現真的有壓力，但這本作品就是想呈現最不一樣的我。」