AI展現強大的競爭力！影片剪輯軟體Kapwing團隊最新調查發現，2025年AI製作的影片已攻占YouTube。光是全球就有278個頻道靠著發布AI影片擠進各國百大榜單；這些頻道總計訂閱者高達2.21億人次、影片累積630億次觀看，約創造1.17億美元（約新台幣36.7億元）的廣告收入，而台灣更是喜愛觀看「AI廢片（AI Slop）」的國家之一。
YouTube已遭AI攻陷！無厘頭影片被演算法眷顧
影片剪輯軟體公司Kapwing今（28）日發布最新調查報告「全球低品質AI影片的崛起」，內容指出，截至今年10月，YouTube全球約有21%至33%的流量已被AI影片占據。這些無厘頭的怪誕影片，劇情通常不合邏輯、畫面又相當誇張，卻深受演算法眷顧，成為YT的新寵兒。
Kapwing團隊分析了各國前100名熱門YouTube頻道，並特別挖出只生產「低品質AI影片」的頻道，發現了驚人的現象，「這些頻道總計擁有高達2.21億人次的訂閱，累積觀看數更超過630億次」。這些「創作者」光靠AI濫製的影片，就賺進1.17億美元（約新台幣36.7億元）的廣告收益。
Kapwing也公布了最愛AI影片的國家及最高訂閱者頻道數據，發現西班牙的AI廢片頻道合計擁有2022萬訂閱者，居所有國家之冠；而韓國的AI廢片頻道則累積了84.5億次觀看。單一AI廢片頻道觀看次數最多的，則是位於印度的「Bandar Apna Dost」，該頻道有275萬位訂閱者，累積20.7億次觀看，其中最熱門的Shorts短影音多達1.4億次觀看，推估年收入達450萬美元（約新台幣1.3億元）。
Kapwing官方分析，目前YouTube的Shorts演算法對於AI廢片似乎沒有特別審核。該團隊創立了全新的YouTube帳號進行測試，發現在沒有過往搜尋紀錄影響的情況下，該帳戶被推薦的前500支影片中，竟有104支（21%）是AI生成的影片。此外，在7月全球YouTube訂閱數增長最快的頻道當中，更有「十分之一只播放 AI 生成內容」。
台灣人也很愛看AI廢片！兩項關鍵數據曝光
除了上述國家，台灣的YouTube上也有許多AI廢片頻道存在。在台灣，共有281萬人次訂閱了AI廢片頻道，這項數據在全球排名第20名。
至於觀看數據部分，台灣的名次更為靠前，以1.2億次觀看數排在全球第17名，超越日本、菲律賓等國。
資料來源：kapwing
