▲炎亞綸（如圖）自飛輪海出道，今團體成軍20週年，他發文感性寫下心聲。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸感性謝飛輪海！602字長文：一直記得這份陪伴

▲炎亞綸（左2）感謝一路上支持的人，也感激過往團員們的扶持。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

由炎亞綸、吳尊、汪東城、辰亦儒組成的偶像團體「飛輪海」自2005年出道，今（28）日來到成軍20週年，雖成員私下並不熟絡，互動也早已不復返，不過炎亞綸仍感謝這段經歷，稍早透過社群臉書寫下602字長文，「謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得」，惹哭大票粉絲。炎亞綸稍早於臉書上感性發聲，原來今是飛輪海出道滿20週年的日子，他難得回應對團體不合、0合體等說法，「關於飛輪海，我們在2011年之後，沒有再以團體的形式一起活動，但這並不代表那段經歷被否定，或被抹去。事實是，我們都在各自選擇的人生裡前行，用不同的步伐，走向各自認為重要的方向。」炎亞綸出道至今，依舊不忘飛輪海一同打拚的時光，「飛輪海，始終是我的起點。是我第一次被世界看見的地方，也是在很年輕的時候，就教會我責任、紀律與承擔的地方。這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。」炎亞綸強調自己從中學到人際相處、尋找到自我性格，以及體認了責任與紀律的重要性。最後，炎亞綸誠摯地說，「謝謝那些在不同階段、不同距離，願意把時間、情感，甚至青春的一部分，與我同行的人。不論陪我走過的是哪一段、哪一個角色、哪一個時期，那份支持，我都珍惜」，並喊話飛輪海的吳尊、汪東城、辰亦儒：「回頭看今天，那些相遇，都算數。謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」