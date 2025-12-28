未來一周又有2波冷空氣侵襲台灣，中央氣象署預報員林定宜表示，首波冷空氣在周二（12月30日）抵達，跨年夜、元旦（12月31日至1月1日）又濕又冷，第二波冷空氣周五（1月2日）開始影響，威力可能達到強烈大陸冷氣團甚至寒流，民眾務必要留意氣溫、降雨變化。
周一短暫回溫 中南部日夜溫差大
林定宜指出，明（29）日北部、宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣比較涼，台中以南日夜溫差大，西半部、宜蘭低溫14至17度，台東18至19度，白天高溫在北部、宜花22至24度，中南部、台東25至27度。
2波冷空氣接力 跨年、元旦又濕又冷
林定宜說明，周二東北季風南下，氣溫逐漸降低，跨年、元旦受到冷空氣影響，台灣各地早晚低溫14至19度，白天高溫在北部、宜蘭為19至21度、花東20至24度，中南部24至27度，中部地區日夜溫差大。
周五、周六（1月3日）則是另一波冷空氣影響，強度將達冷氣團等級，甚至更強，清晨各地可能會出現11至13度的氣溫，局部地區跌破10度，高溫在北台灣、宜蘭只有14至15度，整天偏冷，中南部、花東則是16至20度，是未來一周最冷的時段。
周一開工嚴防大雨 跨年北部、東部天氣差
降雨方面，林定宜提及，明天雖然沒有冷空氣影響，但中層水氣依舊存在，北台灣、宜蘭降雨時間比較長，尤其是基隆北海岸、宜蘭要注意局部大雨，桃園以北、花蓮、新竹、苗栗則是全天有不定時局部短暫雨。
周二至周六，包含跨年和元旦，受到冷空氣影響，水氣集中在迎風面，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，在北台灣想要追到2026年首道曙光的機率較低。
資料來源：中央氣象署
